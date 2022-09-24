Домчать в Карпаты за полдня. Экспресс в Славском будет ходить по выходным

Осень считается лучшим временем для путешествий выходного дня. Карпаты осенью привлекают туристов не только красочными видами, но и возможностью оздоровиться в санаториях или пособирать грибы.

Теперь в Карпаты можно врануть из Киева на выходные - "Бойковский экспресс" Киев - Славское переходит на осенний сезон перевозок в качестве поезда выходного дня, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци" .

Пассажиры могут отправиться из столицы ранним утром – а уже в обед быть на западе страны среди гор. На следующий день можно вернуться с выездом в обед и прибытием в Киев вечером.

Фото: Пейзажи в Славском (facebook.com/slavsko.travel)

"Не упустите возможность отправиться напрямую к горам утром в пятницу или субботу и вернуться в воскресенье вечером, отдохнув и собрав горы впечатлений", - обращаются к пассажирам в компании.

График движения "эскпресса выходного дня" №745/746:

Киев (6:20) – Львов (12:02) – Славское (14:05);

Славское (14:25) – Львов (16:25) – Киев (22:32).

Фото: Карпаты романтичны в любое время года (facebook.com/slavsko.travel)

Поезд останавливается на станциях Святошино, Коростень, Броды, Стрый, Сколе. Курсирует "Бойковский экспресс" по пятницам, субботам и воскресеньям в обе стороны. Билеты стоят от 510 гривен. Их можно приобрести как в кассах, так и в приложении.

Фото: Экспресс в Славском курсирует два года (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Кстати, маршрут "Бойковского эскпресса" из Киева в Славское запустили впервые в декабре 2020 года. В 2022 году Укрзализныця возобновила движение поезда "Бойковский экспресс" 24 августа.

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