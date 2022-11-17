Без документов и поддержки. Как живется украинским беженцам в Грузии

Грузия с первого дня помогала украинцам и приняла 25 тысяч украинских беженцев, многие из которых были депортированы из восточных регионов Украины в Россию.

Многие из них сейчас сталкиваются с проблемами из-за того, что бежали от войны без документов, с минимумом необходимых вещей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ips-journal.eu.

Проблемы с документами у депортированных в РФ украинцев

Беженцы нередко прибывали без паспортов или с просроченным сроком действия. И хотя на грузинской границе проблем с документами не возникало, уже в Европу, где предлагается лучшая поддержка и система интеграции, таким людям сложно выехать.

Отмечается, что получить новый паспорт в Грузии сложно. Документы, подтверждающие гражданство, можно получить в местных миграционных службах, которые находятся на оккупированных территориях.

Фото: Митинг в поддержку Украины в Грузии (gettyimages.com)

Поэтому беженцы без документов остаются в Грузии, где им помогали с первых дней войны.

К слову, с 14 ноября начало действовать постановление украинского правительства о выдаче удостоверения для возвращения домой для украинцев, которые были насильственно депортированы в РФ. Для этого в ГМС Украины могут обратиться члены семьи депортированного человека.

Какую помощь получали украинцы в Грузии

В течение трех месяцев украинцы получали от правительства Грузии 45 лари (16 долларов) на человека в месяц и единовременную выплату 300 лари (примерно 108 долларов) на семью.

Эти выплаты стали альтернативой жилью - программа расселения беженцев в общежитиях и гостиницах в Тбилиси длилась три месяца. Такую помощь получили более 5000 человек.

По словам самих беженцев, когда они обращаются за помощью, им ошибочно говорят, это единовременная выплата. Некоторым отвечают, что льготы предназначены для тех, кто имеет официальный статус беженца или тех, кто ранее участвовал в программе переселения. В результате многие остаются без финансовой помощи.

В конце октября группа украинских беженцев написала премьер-министру Грузии. В письме они просили рассмотреть вопрос о льготах, которые не могли получить даже те, кто ранее участвовал в программе переселения.

Фото: Помощь волонтеров украинцам в Грузии (gettyimages.com)

Беженцам сложно найти работу и жилье

В Грузии вся помощь беженцам поступает от волонтерских организаций, которые были созданы в Тбилиси в начале полномасштабной войны. Одна из таких – фонд "Моцхалеба", который управляет приютом для беженцев.

В последнее время спрос на жилье растет. В шелтере на 12 мест сейчас проживают 20 беженцев. Их размещение с питанием рассчитано на полтора месяца. После этого люди должны искать жилье самостоятельно.

Но главная проблема в том, что из-за массового притока россиян цены на жилье в Тбилиси выросли настолько, что найти жилье стало трудно даже местным людям.

Кроме того, беженцы с трудом находят работу. Женщинам иногда удается устроиться уборщицами или нянями за 20 лари (7 долларов) в день. Но в приюте также живут пожилые люди, которые не в состоянии работать и платить за аренду.

Правительство Грузии недавно объявило, что продолжит программу социальной и экономической помощи еще на 6 месяцев. Но проблемы беженцев после этого срока не решатся - личные сбережения людей уже на исходе, им не хватает денег, чтобы платить за квартиру, они не в состоянии заплатить за еду или лекарства, в которых они нуждаются, отмечается в статье.

Украинские беженцы, прибывающие из восточных и южных регионов страны, уже пережили ужасы российской оккупации. Они хотят иметь возможность отдать своих детей в школы, где созданы украинские классы. Но мест на всех не хватит, а в русские школы беженцы не готовы отдавать детей.

Их самое большое желание – вернуться домой, пишет автор. Украинцы продолжают свою жизнь в чужой стране с планами, которые всегда начинаются со слов: "Когда закончится война…".

Напомним, мы писали, что разочаровало украинских беженцев в Норвегии.