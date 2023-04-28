Женщины и дети. Куда и как путешествуют украинцы в 2023 году

Несмотря на войну и трудности, украинцы продолжают путешествовать. Путешествия изменились, но люди все так же обращаются за турами к украинским туроператорам.

Куда едут отдыхать украинцы и как изменилась стоимость поездок, TRAVEL РБК-Украина рассказали в пресс-службе туроператора Join UP!.

Как изменились путешествия украинцев

Несмотря на все трудности, украинцы сохраняют оптимизм и продолжают путешествовать, отмечают у туроператора. В течение 2022 года в Join UP! зарубежные туры забронировали более 158 тысяч путешественников. При этом среднее количество путешественников в одном туре остается 2-3 человека. Раньше преимущественно ездили родители с ребенком, а сейчас – мама с подругой или бабушкой и ребенок.

На путешествия по Украине кроме экономической ситуации влияет еще и ограничение на выезд для мужчин от 18 до 60 лет в условиях военного положения. Раньше люди больше ездили семьями за границу, а теперь отдыхают внутри страны.

Те, кто вынужденно уехал за границу в связи с войной, обращаются к украинскому туроператору и бронируют гостиницы, а до мест отдыха добираются самостоятельно.

Помимо достаточно близких популярных направлений – Турции, северной Африки, юга Европы – сохраняется спрос и на экзотические туры. Такие путешествия длятся 10–12 ночей, потому что значительную часть стоимости составляют авиабилеты.

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

Как изменились цены на туры из Украины

Цены на отдых для туристов остаются на уровне прошлого года. При этом в 2022 году путешественники уже ощутили подорожание – например, средние расходы туристов Join UP! в прошлом году были больше на 100 долларов. Но продолжительность отпусков не изменилась – украинцы чаще всего отдыхают около 7 дней.

Изменение туристической логистики из-за полномасштабного нападения россии на Украину значительно увеличило стоимость туров. Кроме того, путешествия дорожали по всему миру благодаря росту спроса после снятия противокоронавирусных ограничений. По данным Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2022 году зарубежные поездки совершили более 900 млн туристов, что в два раза больше результатов 2021 года, хотя и составляет лишь 63% от допандемических показателей. Эксперты отрасли прогнозируют, что количество путешественников будет расти.

Для украинских туристов, преимущественно отправляющихся в отпуск из ближайших в Украину аэропортов, это также будет означать рост стоимости туров. Эта тенденция уже фиксируется на протяжении последних лет: в 2020 году средняя стоимость приобретенного тура в системе бронирования Join UP! составляла 385 долларов, в 2021 – 454 долларов, в 2022 – 562 долларов, как и в первом квартале 2023 года.

При этом путешественники больше экономят: те, кто раньше бронировал туры в 5-звездочные отели Турции, теперь чаще заказывают виллы в Черногории. Среди других способов экономии – автобусные путешествия. Предложение таких туров значительно увеличилось в прошлом году. Это особенно удобно, когда стоимость отпуска на 10–14 ночей автобусом может быть равна цене 7-дневного авиатура.

Между тем, автобусные туры стали фаворитами путешественников – не все согласны на длительную поездку и чаще предпочитают перелеты из соседних стран.

Стоимость самых дешевых туров на двух туристов за границу (например, Турция автобусом) начинается от 310 долларов, а самых дорогих (это обычно экзотические страны) – может достигать 46 000 долларов.

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