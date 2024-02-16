RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дипломы не пригодились. Какую работу находят украинские беженцы в Люксембурге

Фото: Украинские беженцы (иллюстративный gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Люксембурге испытывают сложности с трудоустройством. В 2023 году найти работу смогли лишь пятая часть бежавших от войны.

Кем удается устроиться украинцам в этой стране, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на today.rtl.lu.

В Люксембурге проживают около 4500 украинских беженцев, из них только 977 человек смогли найти работу до конца 2023 года. В настоящее время 432 украинца со временной защитой ищут работу через Национальное агентство занятости (ADEM). 260 беженцев  принимают участие в мероприятиях по трудоустройству. Большинство ищет работу в сфере гостеприимства, розничной торговли или клининга.

Согласно данным STATEC, большинство украинцев в Люксембурге заняты в сфере гостеприимства или выполняют административную работу, или связанную с уборкой, несмотря на то, что многие из них имеют научные степени или другие дипломы.

Издание приводит пример украинок, которые устроились на работу в Люксембурге. Одна из них – Александра Цилия, приехавшая с двумя детьми. У нее был большой опыт работы менеджером по коммуникациям и хорошие знания языка, поэтому нашла работу достаточно быстро.

Другая украинка Елена Нескородяна – квалифицированный социолог. Она не смогла найти работу своего уровня из-за незнанию французского языка. Она волонтерит в благотворительной организации LUkraine и посещает курсы языков. Если не найдет соответствующую работу, украинка продолжит работу официанткой, чтобы иметь деньги на жизнь.

По словам Александры Цилии, украинцы упорно работают и быстро учатся, а потому смогут принести пользу в Люксембурге.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Люксембурге смогут пользоваться временной защитой еще год. Статус дает право работать, но ограничивает доступ к пособиям на детей.

Также мы рассказывали, где в Европе люди больше всего довольны своей работой. В Люксембурге самая высокая минимальная зарплата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Люксембург