Що робити, якщо втратили банківську картку за кордоном: інструкція

Багато українців, які переїхали за кордон, продовжують користуватися українськими картами різних банків, які були випущені міжнародними платіжними системами. З них можна знімати готівку в банкоматах, розраховуватися ними в магазинах та в терміналах.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, як діяти, якщо ви втратили банківську картку під час перебування за кордоном.

Як подбати про безпеку платежів за кордоном

Для безпеки платежів за кордоном варто виконати два нескладні пункти.

По-перше, встановити послугу смс-інформування про будь-які операції із банківською карткою, що дозволить контролювати витрати.

По-друге, можна встановити ліміти на розрахунки карткою. Якщо ваша картка потрапить до рук шахраїв, це не дозволить їм швидко витратити всі кошти із неї.

Що робити, якщо банківську картку втрачено

Якщо ви тільки що помітили, що картка втрачена, дії можуть складатися із двох етапів. Перший – перерахування коштів.

Фото: Заблокувати картку можна у мобільному додатку банку або через гарячу лінію (Gerry Images)

"Якщо у вас відкрито декілька рахунків в одному банку – зробіть переказ залишку з втраченої картки на інший рахунок. Це можна зробити у мобільному додатку або через інтернет-банкінг (послуга – "переказ між власними рахунками"), — пояснюють на сайті.

Якщо ж рахунок у вас один, ви можете відкрити цифровий рахунок та переказати туди кошти. Для цього у мобільному додатку оберіть послугу "замовити цифрову картку".

Другий етап – блокування втраченої картки. Заблокувати її можна двома способами:

у мобільному додатку вашого банку або через чат-бот. подзвонивши на гарячу лінію банку: під час розмови оператор поставить декілька запитань для ідентифікації користувача (ПІБ, номер рахунку, залишок на рахунку, кодове слово та інше) і прийме заявку на блокування картки.

"Звертаємо вашу увагу, що оператори банку ніколи не запитують Пін-код картки, CVV-код чи CVC-код", — нагадують у VisitUkraine.

Також стало відомо, як українцям отримати пенсію за кордоном та де отримати паспорт, якщо ви виїхали в іншу країну.