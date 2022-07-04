Українці зможуть отримати паспорти за кордоном: де і коли
У Варшаві з серпня буде відкрито центр Державного підприємства "Документ". Він видаватиме українцям закордонні паспорти та паспорти у вигляді ID-картки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Як зазначили в прес-службі, вже зараз українці в Польщі можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів.
"Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів", - сказав перший заступник голови МВС Євген Єнін.
Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє оформляти ID-картки та закордонні паспорти в закордонних підрозділах ДМС.
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