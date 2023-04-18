Все меньше украинцев получают временную защиту в ЕС, – Евростат

Украинцы все меньше ищут убежище в Европе. В феврале 2023 года количество решений временной защите сократилось в 19 из 26 станах ЕС.

Самый большой спад потока беженцев из Украины отметили в Польше и Германии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

В феврале 2023 года наибольшее количество статусов временной защиты украинцам предоставила Германия (25 125). Далее следуют Польша (24 905), Чехия (9 775) и Румыния (7 920).

Поток беженцев снизился практически по всей Европе – в 19 из 26 стран ЕС. По сравнению с январем 2023 года количество решений о предоставлении временной защиты украинцам в феврале сократилось:

в Польше (на 3 540;

Германии (на 3 080);

Чехии (на 2 630);

Румынии (на 1 035).

Между тем, в некоторых странах украинцы стали просить убежище больше: в Ирландии выдали на 540 решений о временной защите больше, в Финляндии – на 520.

Больше всего украинских беженцев со статусом временной защиты на конец февраля 2023 года было в Германии (1 000 530) и Польше (989 080). Наибольшее число беженцев на тысячу человек населения приняли на Кипре (1,1) и в Чехии (0,9).

Фото: Беженцы на границе (gettyimages.com)

В феврале Германия предоставила наибольшее количество статусов временной защиты украинским детям – 7 725 (31% беженцев). Также – Польша (6 070, 24%), Румыния (2 590, 33%) и Чехия (2 550, 26%).

Напомним, мы писали, в каких странах остается больше всего украинцев.

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