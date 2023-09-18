Мошенничество с очередью. В ГП "Документ" за границей вводят проверки с FaceID

Украинцы за рубежом, которые будут обращаться в паспортные сервисы в Праге и Кельне, смогут зарегистрироваться в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку вводят временно, чтобы предотвратить мошенничество.

Чтобы подтвердить регистрацию в электронной очереди, пользователям придется разрешить доступ к своей камере, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу "Паспортного сервиса" в Праге.

Отмечается, что совершить регистрацию без прохождения проверки невозможно. Такая мера направлена на предотвращение манипуляций с электронной очередью.

Возобновление записи в электронную очередь без проверки FaceID будет внедрено после открытия стационарных центров в городах Прага и Кельн.

В случае, если на оформление документов человека регистрирует родственник (или муж, жена, опекун), то этот человек должен явиться на прием и предоставить документ, удостоверяющий личность.

В инструкции говорится, что регистрация в зарубежные центры обслуживания "Паспортный сервис" осуществляется только через Telegram.

В случае технических проблем при регистрации в электронную очередь, когда невозможно получить талон, можно обратиться на горячую линию: +38 (044) 597-87-77; +38 (067) 447-02-92; +38 (050) 472-57-55. Или получить консультацию в частных сообщениях на официальной странице ГП "Документ" в Facebook (Кельн, Прага).

Напомним, мы рассказывали, где можно оформить паспорта за границей: все офисы ГП "Документ".

Ранее украинка рассказала РБК-Украина, с чем сталкиваются наши граждане в паспортном сервисе в Праге.