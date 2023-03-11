Дальше за свой счет. Как украинцы теперь должны платить за жилье в Польше

С весны беженцы в Польше должны покрывать половину расходов на проживание. С 1 марта украинские беженцы, находящиеся в стране более 120 дней и живущие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания с лимитом в 40 злотых (8,50 евро) в день.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Освобождаются от выплат за жилье социально незащищенные категории населения: дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители детей младше 12 лет, лица, находящиеся в особо затруднительном материальном положении.

Далее, начиная с мая, беженцы должны будут покрывать 75% расходов на проживание, если они находятся в Польше дольше 180 дней. Лимит будет установлен в размере 60 злотых (12,73 евро) в день.

Украинцев мотивируют платить за жилье самостоятельно

С начала войны в феврале 2022 года Польша приняла более миллиона украинских беженцев и предоставила им жилье. Однако в польском правительстве говорят, что больше не могут позволить себе финансировать их пребывание в такой степени, как сейчас.

Кроме размещения, беженцы пользуются другими государственными льготами, медициной, получают на уровне с гражданами Польши ежемесячное пособие на детей в размере 500 злотых (107 евро).

В 2022 году Польша потратила на украинских беженцев около 8,36 млрд евро: эти суммы составили треть общих расходов на беженцев среди всех стран ЕС, отмечается в отчете ОЭСР. Польша получила 123 миллиона евро от Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF).

Фото: С марта беженцы в Польше должны покрывать половину стоимости проживания с лимитом в 8,50 евро в день (Getty Images)

"В рамках глобального благотворительного мероприятия "Stand Up for Ukraine", которое собрало 9,1 миллиарда евро, Польша получила 200 миллионов евро для оказания первой помощи (питание, транспорт и временное жилье спасающимся от войны в Украине", – отметили в Комиссии.

Как заявляют в польском правительстве, оптимально, чтобы помощь беженцам не продолжалась дольше года, потому что "оказание им помощи демотивирует их и усложнит возврат на рынок труда".

"Мы не хотим лишать кого-то крыши над головой. Эти постановления носят скорее мотивационный характер", – сказал Павел Шефернакер, заместитель министра внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев.

ЕС о сокращении помощи не информировали

В Еврокомиссии говорят, что Польша не сообщала их о планах по сокращению выплат на жилье украинцам. Отвечая на вопрос EURACTIV.pl, сообщила ли Польша Европейской комиссии о своих планах заставить беженцев платить за проживание, исполнительный директор ЕС ответил, что нет.

Но Комиссия остается в курсе принятия нового закона и поддерживает контакты с польскими властями по этому поводу.

"Комиссия внимательно следит за ситуацией в Польше и поддерживает регулярные контакты с польскими властями по практической имплементации Директивы о временной защите, чтобы обеспечить наличие соответствующих гарантий по размещению перемещенных лиц под временной защитой", — добавил представитель Комиссии.

Напомним, украинцы могут открыть польскую визу непосредственно на территории этой страны. Это касается нескольких категорий граждан.

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