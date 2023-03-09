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Где украинцы могут подать заявление на национальную визу в Польше: города

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Четверг 09 марта 2023 15:36
Где украинцы могут подать заявление на национальную визу в Польше: города Фото: Граница Польши (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Находящиеся в Польше Украинцы могут открыть польскую визу непосредственно на территории этой страны. Это касается нескольких категорий граждан.

Заявление на получение национальной польской визы можно подать до 31 марта 2023, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Кому можно открывать визу прямо в Польше.

Подавать заявление на национальную польскую визу могут украинские граждане, относящиеся к следующим категориям:

  • водители-дальнобойщики (работают на международных перевозках), которые трудоустроены в польских компаниях и легально живут в Польше;
  • пилоты гражданских воздушных судов и члены экипажей воздушных судов, которые будут официально работать в Польше;
  • граждане Украины, открывающие визу по программе "Poland.Business Harbour".

Это программа, которая помогает ИТ-специалистам, стартапам и другим компаниям переехать в Польшу, получить поддержку при переезде работников и их семей.

Где украинцы могут подать заявление на национальную визу в Польше: городаФото: Водители-дальнобойщики могут получить визы в Польше (gettyimages.com)

Заявления на получение визы нужно будет подавать в визовый центр, в котором производилась предварительная регистрация. В настоящее время в Польше работают два визовых центра по адресам:

  1. Варшава, ул. Al. Jerozolimskie 181Б (первый этаж, подъезд Б-1), с 8:30 до 16:30;
  2. Познань, ул. Franciszka Ratajczaka 19 (первый этаж), с 8:30 до 16:30.

Перед подачей заявления следует проверить, что дату не изменили и подача еще возможна, на сайте visa.vfsglobal.com. Вероятно, сроки подачи будут продлены на следующие месяцы, но пока такое решение не принято.

Напомним, мы писали, что в Польше объяснили, почему украинцы теряют выплаты.

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