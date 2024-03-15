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Как путешествовать поездами в Европе дешевле: советы путешественникам

Пятница 15 марта 2024 16:17
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Как путешествовать поездами в Европе дешевле: советы путешественникам Фото: Поезд в Европе (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пассажиров в Европе призывают больше пользоваться железной дорогой для путешествий, чтобы смягчить негативное влияние авиаперевозок на окружающую среду. Но многих останавливают высокие цены билетов на поезда.

Как путешествовать по железной дороге дешевле, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Генеральный директор Rail Europe Бьорн Бендер только в 2023 году проехал около 75 тыс. км километров по Европе. Он называет поезда своим вторым офисом. По его словам, спрос на поездки по железной дороге растет во всем мире. В Европе рост составляет примерно 20%.

Он делится советами, как сэкономить на поездках по железной дороге:

  • не бронировать сразу на сайте компании-перевозчика. Больше всего вариантов маршрутов и цен можно найти на сайтах, предоставляющих цены на билеты от нескольких поставщиков;
  • бронирование за 7-12 недель наперед. В таком временном "окне" цены на билеты на поезда обычно самые низкие;
  • выбирать маршруты с пересадкой. Поскольку прямые рейсы быстрее, они и более дорогие. Путешествие с пересадкой часто бывает значительно дешевле;
  • присоединяться к программам лояльности и покупать семейные абонементы. Такие программы для международных поездок часто увеличивают шансы на хорошие тарифы. А абонементы позволяют путешествовать месяц всей семье за несколько сотен евро.

Напомним, мы писали о восьми маршрутах поездов в Европе, которые запустят в этом году. Более комфортные поездки будут между несколькими странами.

Также мы писали о самых удобных железнодорожных маршрутах по Европе. Планировать путешествия можно ночными поездами между разными странами.

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