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Нужен ли загранпаспорт для продления защиты в Чехии: официальное объяснение

Фото: Прага, столица Чехии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Чехии должны продлить временную защиту до 31 марта 2023 года, получив визовую вклейку в загранпаспорт.

Что делать прибывшим без такого документа беженцам, разъяснение предоставило МВД Чехии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Отмечается, что в законопроекте о помощи украинским беженцам Lex Ukrajina IV есть следующая формулировка:

"Предоставление временной защиты обозначается визовой вклейкой в проездном документе иностранца на срок до 31 марта 2024 года. Если, учитывая местные условия, обозначить предоставление временной защиты невозможно путем вклеения визы, возможно сделать запись о предоставлении временной защиты в проездном документе или вне его".

Если иностранец докажет, что не может получить паспорт в компетентных органах своей страны, МВД Чехии или полиция выдаст ему проездное удостоверение личности.

Впрочем, сейчас подать заявление на получение загранпаспорта можно в посольстве Украины, отмечает представитель отдела прессы и связей с общественностью МВД Чешской Республики Гана Мала.

"Доказательство невозможности получения загранпаспорта рассматривается индивидуально с учетом ситуации. Обязанность доказать такой факт лежит на стороне заявителя", – объясняет она.

Если у иностранца со временной защитой нет загранпаспорта, МВД выдаст проездное удостоверение личности только после того, как человек докажет необходимость уехать из Чехии по рабочей или другой срочной причине и показав билет на самолет или другой тип транспорта.

"Проездное удостоверение личности не выдается с целью путешествия в Украину. Местные условия в отделениях полиции и МВД позволяют выдавать проездные удостоверения личности только в действительно обоснованных случаях", – отметила представитель министерства.

Фото: Митинг в поддержку Украины (gettyimages.com)

Подробная информация о проездном удостоверении личности доступна на сайте Министерства внутренних дел: "Информация для граждан Украины".

Также в МВД объясняют: даже если украинец получил визу временной защиты во "внутреннем паспорте", он имеет возможность обратиться за оформлением загранпаспорта в посольстве.

Если у ребенка нет загранпаспорта, и он вписан в загранпаспорт одного из родителей, то виза временной защиты должна быть вклеена в паспорт родителей.

Напомним, мы писали, что виза в Канаду аннулирует временную защиту в Чехии.

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