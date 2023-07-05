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Можно ли перевозить животных на рейсах Wizz Air: правила в 2023 году

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Среда 05 июля 2023 14:25
Можно ли перевозить животных на рейсах Wizz Air: правила в 2023 году Фото: Самолет Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Перелеты бюджетными авиакомпаниями имеют преимущества по цене и широкому выбору маршрутов. При этом пассажиры нередко планируют путешествовать с котом или собакой.

Какие правила перевозки животных действуют у лоукостера Wizz Air в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Правила перевозки животных в самолетах авиакомпании Wizz Air запрещают перевозку любых животных на рейсах. Не удастся взять ни кота, ни попугая или кролика. Но для собак сделали исключение.

Такие ограничения связаны с концепцией перевозок с уменьшенными затратами и минимальным пакетом услуг. Перевозка животных усложняет логистику и может вызвать задержку рейсов.

Между тем, разрешается бесплатно провозить с собой собак-поводырей для людей с инвалидностью. Для этого следует уведомить авиакомпании при бронировании билета – написать в специальный центр помощи Wizz Air на почтовый ящик specialassistance@wizzair.com. В письме необходимо предоставить все ветеринарные документы, требуемые страной прилета и подтверждение того, что собака является поводырем.

Такое уведомление следует сделать не позднее чем за 48 часов до рейса. Следует учесть, что на борт можно взять только одно животное, потому что две или более собак могут конфликтовать. Поэтому, если другой пассажир успел зарегистрировать свою собаку, другой пассажир не сможет полететь этим рейсом с животным.

Во время рейса собака должна размещаться рядом с сиденьем и не занимать отдельное место.

Раньше мы писали, что Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе и куда можно полететь.

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