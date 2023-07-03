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Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе: куда можно полететь

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Понедельник 03 июля 2023 15:40
Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе: куда можно полететь Фото: Самолет Ryanair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бюджетная авиакомпания Ryanair запустит новые маршруты по Европе до конца года. Начало новых рейсов намечено на осенне-зимний период 2023 года.

На сайте авиаперевозчика добавилось 36 новых направлений из европейских стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Новые направления уже появились в системе бронирования авиакомпании. С конца октября пассажирам станут доступны новые рейсы по Европе и в Африку. В частности, удобнее и чаще смогут путешествовать пассажиры в Польше (12 новых рейсов), Италии (9 рейсов), Испании (4 рейса), Британии (6 рейсов) и Ирландии (7 рейсов).

Новые рейсы из Польши – в Испанию и Израиль

  • Варшава Модлин – Лансароте (Испания) – с 2 ноября один раз в неделю;
  • Варшава Модлин – Валенсия (Испания) – с 30 октября дважды в неделю;
  • Варшава Модлин – Тель-Авив (Израиль) – с 29 октября один раз в неделю;
  • Варшава Модлин – Белфаст (Ирландия) – с 29 октября дважды в неделю;
  • Краков – Фуэртевентура (Испания) – с 3 ноября один раз в неделю;
  • Вроцлав – Агадир (Марокко) – с 31 октября дважды в неделю;
  • Вроцлав – Рим Фьюмичино (Италия) – с 29 октября трижды в неделю;
  • Вроцлав – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю;
  • Познань – Лиссабон (Португалия) – с 29 октября дважды в неделю;
  • Познань – Рим Фьюмичино (Италия) – с 30 октября дважды в неделю;
  • Лодзь – Восточный Мидленд (Англия) – с 30 октября два раза в неделю;
  • Лодзь – Малага (Испания) – с 29 октября два раза в неделю.

Новые рейсы из Испании в Венецию и Марокко

  • Жирона – Марракеш (Марокко) – с 30 октября дважды в неделю;
  • Мадрид – Венеция Тревизо (Италия) – с 29 октября шесть раз в неделю;
  • Малага – Прага (Чехия) – с 30 октября трижды в неделю;
  • Барселон – Корк (Ирландия) – с 29 октября дважды в неделю.

Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе: куда можно полететьФото: Пассажиры при посадке на самолет Ryanair (unsplash.com)

Новые рейсы из Италии по Европе

  • Милан Мальпенса – Брюссель-Шарлеруа (Бельгия) – с 15 декабря пять раз в неделю;
  • Милан Мальпенса – Лансароте (Испания) – с 29 октября дважды в неделю;
  • Рим Фьюмичино – Познань (Польша) – с 30 октября дважды в неделю;
  • Рим Фьюмичино – Рига (Латвия) – с 29 октября дважды в неделю;
  • Бергамо – Каунас (Литва) – с 31 октября дважды в неделю.

Новые рейсы из Британии в Испанию и Болгарию

  • Лондон Станстед – Базель (Швейцария) – с 16 декабря один раз в неделю;
  • Ливерпуль – Рованиеми (Финляндия) – с 30 октября два раза в неделю;
  • Манчестер – Пловдив (Болгария) – с 16 декабря один раз в неделю;
  • Бирмингем – Севилья (Испания) – с 30 октября два раза в неделю;
  • Бирмингем – Валенсия (Испания) – с 30 октября два раза в неделю.

Новые рейсы из Ирландии – в солнечные страны

  • Белфаст – Лансароте (Испания) – с 29 октября дважды в неделю;
  • Белфаст – Турин (Италия) – с 17 декабря один раз в неделю;
  • Белфаст – Порту (Португалия) – с 29 октября два раза в неделю;
  • Корк – Фуэртевентура (Испания) – со 2 ноября один раз в неделю;
  • Нок – Тенерифе (Испания) – со 2 ноября один раз в неделю.

Из каких еще стран будут рейсы по популярным направлениям

  • Нюрнберг (Германия) – Лансароте (Испания) – с 29 октября дважды в неделю;
  • Бремен (Германия) – Лансароте (Испания) – с 31 октября дважды в неделю;
  • Карлсруэ (Германия) – Салоники (Греция) – с 30 октября дважды в неделю;
  • Париж Бове (Франция) – Стокгольм Арланда (Швеция) – с 29 октября дважды в неделю;
  • Бордо (Франция) – Рабат (Марокко) – с 29 октября два раза в неделю;
  • Бухарест (Румыния) – Париж Бове (Франция) – с 29 октября семь раз в неделю;
  • Вена (Австрия) – Венеция Тревизо (Италия) – с 29 октября шесть раз в неделю.

Ранее мы писали, какие нормы провоза багажа действуют в самолетах Ryanair в 2023 году.

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