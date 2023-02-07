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Можно ли получить убежище в Польше после другой страны: объяснение посольства

Фото: Получение номера PESEL (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польша приняла рекордное количество украинских беженцев – статус временной защиты с начала войны оформили более 1,5 млн людей. Многие наши беженцы в Европе также интересуются переездом в Польшу.

Можно ли получить убежище на территории Республики Польши, если человек уже пользовался временной защитой в другой стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Посольство Украины в Польше разъяснило, могут ли украинцы получить статус временной защиты (PESEL со статусом UKR) после того, как пользовались аналогичным убежищем в другой стране.

Отмечается, что после внесения изменений 13 января 2023 года в спецзакон о помощи украинцам в связи с войной, получить убежище в Польше после другой страны больше нельзя.

"Согласно ст.1 и ст.23 "Закона о внесении изменений от 13 января 2023 года в "Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" и к другим законам", граждане, которым уже было предоставлено временное убежище в других странах (даже если они от него отказались), не смогут получить убежище на территории Республики Польша", – отмечают в ведомстве.

Фото: Украинцы могут находиться на территории Польщи до 24 августа 2023 года (gettyimages.com)

Впрочем, приехать в Польшу все же можно. Такие граждане могут находиться на территории страны до 24 августа 2023 года.

"Следует помнить, что такие лица не могут пользоваться всем социальным обеспечением, предусмотренным для граждан Украины, находящихся под временным прибежищем Польши (медицинские услуги, социальные выплаты и льготы)", – обращают внимание в посольстве.

Украинцы, приезжающие в Польшу после получения убежища в другой стране, имеют возможность легального трудоустройства на территории Польши согласно ст.22 "Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" от 12 марта 2022 года.

Напомним, мы писали, сколько можно ездить в Польше с просроченным водительским удостоверением.

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