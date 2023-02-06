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Сколько можно ездить в Польше с просроченным водительским удостоверением: объяснение посольства

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Понедельник 06 февраля 2023 12:29
Сколько можно ездить в Польше с просроченным водительским удостоверением: объяснение посольства Фото: Управление авто с украинскими правами (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Польши внесли изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с войной и продлили признание водительских удостоверений до конца года, даже если у документов истек срок действия.

Это касается всех граждан Украины, легально находящихся на территории Польши, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Посольство Украины в Польше разъяснило, могут ли украинцы ездить на автомобиле на территории этой страны, если срок действия их водительского удостоверения истек.

Отмечается, что после внесения изменений 13 января 2023 года в закон о помощи гражданам Украины водительское удостоверение, выданное в Украине, считается действительным на территории Польши до 31 декабря 2023 года даже, если его срок действия закончился.

"Это положение касается всех граждан Украины, которые легально находятся на территории Республики Польша, в том числе и находившихся на территории страны до 24 февраля 2022 года", – уточнили в ведомстве.

Сколько можно ездить в Польше с просроченным водительским удостоверением: объяснение посольства

Фото: Права продлили всем украинцам в Польше (gettyimages.com)

Также водители могут ездить на автомобилях на украинских номерах в Польше дольше 6 месяцев с момента въезда. Эта норма также внесена в "Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства" от 13 января 2023 года.

Напомним, мы писали, что одна изстран ЕС продлила действие водительских прав украинцев на 3 года.

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