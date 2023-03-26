Как продолжить платить налоги в Украине, если выехали за границу: пояснение
Часто во время войны страны ЕС идут навстречу украинским беженцам и не облагают местным налогом и взносом на соцстрахование заработную плату, которую они получают от украинских работодателей.
Подобные официальные разъяснения выпустили, например, налоговые службы Ирландии и Польши. Но ситуация с физическим лицом-предпринимателем более сложная.
Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала юрист Stron Legal Services Алена Палий. Она пояснила, как быть тем, у кого открыт СПД в Украине, но пришлось выехать за границу и как продолжить платить налоги в Украине, проживая в ЕС.
Как избежать двойного налогообложения в Европе
Регистрация гражданина как физического-лица предпринимателя является самостоятельным безусловным признаком "налогового резидентства" Украины. При этом подобная регистрации не исключает признания лица "налоговым резидентам" другой страны, говорит Алена Палий.
"И в этом случае риск двойного налогообложения существенно выше, так как возникает двойное налогообложение без возможности его устранения", – поясняет она.
Особенно этот риск возникает, учитывая действующую форму декларации плательщика единого налога: она не предусматривает возможность зачисления иностранного налога в счет уплаты единого налога), а именно:
- уплата в Украине единого налога по ставке 2% или 5%;
- уплата налога в стране пребывания.
Фото: Чтобы избежать двойного налогообложения, надо подтвердить, что вы работаете и платите налоги в Украине (unsplash.com)
"Выйти из этой ситуации можно, предоставив справку, подтверждающую статус "налогового резидента" физического лица-предпринимателя в Украине, в налоговые органы страны пребывания. Это нужно, чтобы избежать там начисления налогов", – советует юрист.
Как остаться налоговым резидентом Украины
Подтвердить свой статус "налогового резидента" Украины можно, получив соответствующую справку в налоговых органах Украины.
"За этой справкой обратиться с заявлением (непосредственно в помещении налоговой, отправив почтой или заполнив заявку онлайн) в налоговые органы по месту регистрации на территории Украины. Этой справки достаточно для подтверждения "налогового резидентства" в Украине, в понимании Конвенций об избежании двойного налогообложения", – говорит специалист Stron Legal Services.
Чтобы избежать двойного налогообложения уже в Украине, оплачивая налоги в другой стране, она рекомендует подать заявление об освобождении (уменьшении) от налогообложения доходов из источников в зарубежном государстве или заявление о возмещении уже уплаченных налогов на территории зарубежного государства.
Заявления предоставляются по формам, которые утверждены компетентным органом соответствующей страны, с переводом на украинский язык. Налоговые органы Украины обязаны подтверждать статус "налогового резидента" в этих формах подписью начальника налоговой инспекции и печатью, добавляет Алена Палий.
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