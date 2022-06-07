Золотий нейтралітет. Як турецькі компанії заробили на санкціях проти РФ

Дочірня компанія Turkish Airlines отримала літаки, які не доставили в Росію

На тлі санкцій через розв'язану Росією війну в Україні багато авіакомпаній змінили або значно скоротили свої звичні маршрути. Але для деяких турецьких авіакомпаній це стало можливістю для заробітку.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільний авіапортал Simple Flying.

У середині травня AnadoluJet, дочірня компанія Turkish Airlines, мала отримати новий Boeing 737 MAX 8. Його спочатку замовив російський перевізник S7 Airlines. Літак з реєстраційним номером TC-LAG стане першим з декількох вузькофюзеляжних літаків, які отримає AnadoluJet. Всього літаків буде п'ять. Останній з них передадуть авіакомпанії 1 червня.

П'ять Boeing 737 доставлені до Туреччини за два тижні

"Turkish Airlines, схоже, не втрачає часу і перекидає 737 MAX 8 в Туреччину. Всі п'ять літаків спочатку були замовлені російським авіаперевізником S7, але не були доставлені", — пишуть в Simple Flying.

Припускають, що літак не доставили замовнику до РФ через небажання Росії повторно сертифікувати Boeing 737 MAX після трагічних подій 2018 і 2019 років у Індонезії та Ефіопії.

"Але якби це було єдиною причиною, то в Boeing могли просто почекати, і органи цивільної авіації Росії через якийсь час все ж дозволили б такому борту літати в країні. Але схоже, що справжня причина відправки літаків іншому замовнику пов'язана з вторгненням Росії в Україну", — йдеться у публікації.

Згідно з даними BOE Family Flights, турецька компанія отримає такі літаки:

TC-LAI (MSN 64947)

TC-LAJ (MSN 64452)

TC-LAK (MSN 61848)

TC-LAH (MSN 61845)

TC-LAG (MSN 61810)

Фото: "Турецькі Авіалінії" також отримують кілька А350, спочатку замовлених "Аерофлотом" (Getty Images)

Пошук вигідних угод під час війни

"Аналізуючи недавні поставки літаків Turkish Airlines, ми бачимо, що група авіакомпаній істотно виграла від вторгнення Росії в Україну і введених в результаті санкцій. Вона не тільки отримала кілька недоставлених літаків S7 Boeing 737 MAX 8, але і придбала кілька літаків Airbus A350-900, спочатку замовлених "Аерофлотом". Їх також не можуть доставити (до Росії - ред.) через санкції", - пише видання.

Хоча суми угоди не розкриваються, експерти припускають, літаки Boeing і Airbus вдалося отримати з істотною знижкою.

"Попри те, що з початку вторгнення між Європейським Союзом і Росією діють взаємні заборони на авіаперевезення і повітряний простір ЄС для літаків з РФ закрито, сполучення між Туреччиною і Росією і сьогодні здійснюється вільно", — відзначають в Simple Flying.

"Турецькі Авіалінії" продовжують обслуговувати великий список напрямків в Росію. А "Аерофлот" продовжує виконувати рейси в Стамбул, Анталію і ряд інших популярних туристичних локацій.

"Оскільки Туреччина зайняла цю "нейтральну" позицію у триваючій війні, сюди стало їхати багато росіян, які шукають можливості для відпочинку або бізнесу за межами своєї країни. Крім того, Turkish Airlines може полегшити пересадку пасажирів через стамбульський хаб з Росії в інші країни світу і назад", — звертають увагу у виданні.

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