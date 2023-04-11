Очереди на границе. В ГПСУ назвали наиболее загруженные пункты пропуска

Накануне Пасхальных праздников украинцы стали массово возвращаться из-за границы. Поэтому на некоторых пунктах пропуска возникают очереди.

Какие КПП на границе чаще всего выбирают украинцы и как спланировать поездку без очередей, в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Приблизительно 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей. На этом направлении пограничники в отдельные дни фиксируют накопление транспорта, что приводит в очередям, рассказал Андрей Демченко.

"Такая ситуация возникала в течение 1-2 апреля из-за увеличения пассажиропотока. Загруженными были исключительно два направления – пункты пропуска Краковец и Шегини. По информации польской стороны, очереди на Краковце достигали более 300 автомобилей, на Шегини – около 150 авто", –уточнил он.

В то же время остальные пункты пропуска были свободными. Это свидетельствует о том, что люди одновременно выбирают наиболее удобный для себя логистический маршрут движения, что и приводит к очередям, объясняют в Госпогранслужбе.

"Поэтому мы продолжаем советовать гражданам пользоваться информационными ресурсами, чтобы узнать состояние загруженности пунктов пропуска. К примеру, Госпогранслужба Украины делает это в направлении выезда из Украины, то же делают и контрольные службы сопредельных стран", – отметил Андрей Демченко.

Фото: Состояние очередей следует проверять онлайн (gettyimages.com)

По его словам, на выезд из Украины сейчас нет загруженных пунктов пропуска. Какие пункты пропуска будут загружены после окончания Пасхальных праздников, сложно спрогнозировать. Это зависит от того, какие маршруты выбирут люди.

"Как правило, люди выбирают для себя наибольшие пункты пропуска. На границе с Польшей это Краковец, Шегини, Рава-Русская. А в то же время другие направления почти пустые", – рассказал спикер ведомства.

На 9:00 утра на Краковце на выезд из Украины находились 30 легковых автомобилей, на Рава-Русской – 60, на пункте пропуска Шегини – 85.

"Три часа до того было в несколько раз меньше. Ситуация меняется в зависимости от того, насколько интенсивно едут граждане через границу и какие маршруты они для себя выбирают. В первую очередь люди должны смотреть информацию о состоянии загруженности и выбирать для себя наименее загруженные пункты пропуска, чтобы не стоять в очередях", – подчеркнул Андрей Демченко.

Напомним, мы писали, как проехать границу Украины без очередей и какие полезные ресурсы.

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