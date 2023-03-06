Без очередей даже в праздники. Сколько беженцев сейчас уезжает из Украины в ЕC

Сейчас в Европу, особенно во Францию, из Украины уезжает мало беженцев. Однако пассажиры автобусов все же есть.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Очереди на КПП. Как уехать за границу без задержек и проблем".

Больше очередей, конечно, было в первые дни войны. Далее поток беженцев уменьшался, и сейчас он довольно низкий, рассказал руководитель транспортной компании "Western Trans" Мирослав Дригуш. Перевозчик возит людей из Украины во Францию несколько раз в неделю, а также перевозит гуманитарные грузы.

Он вспоминает, что самые большие очереди были в первые дни войны – сначала стояли целые сутки, потом – по 3-4 часа. Ситуация с очередями пришла в норму примерно через месяц.

"Но беженцы продолжают ехать (в Европу – ред.) и сейчас. На прошлой неделе с нами ехали 34 человека. Из них 20-25 – это были люди, которые выезжали накануне 24 февраля, опасаясь повторного вторжения. Хотя обычно пассажиров может быть 10- 15", – рассказал владелец компании-перевозчика.

Спустя год войны большого потока людей во Францию нет, добавляет он. Кто-то едет к родственникам за границу, кто-то возвращается туда после посещения Украины.

Фото: Чтобы избежать очередей, нужно соблюдать правила безвизового режима и таможенного контроля (Getty Images)

"Сейчас очередей нет даже перед праздниками. На прошлой неделе перед нами был только один автобус на границе. Наши паспортисты рассказывали, что в том автобусе ехали беженцы, потому что у половины людей были только внутренние паспорта. Из-за этого дольше задержался контроль – людей надо было проверить и ввести в базу", – рассказывает Мирослав Дригуш.

Как избежать очередей пассажирам автобуса. Советы перевозчика

соблюдать все правила таможенного контроля: учитывать содержание сумок, которые на обеих границах вынимают из автобуса и просвечивают рентгеном.

"Нужно соблюдать все требования. Не говорить в последний момент: "Я не знал, что нельзя столько сигарет". Это считается злобной контрабандой", – говорит он.

учитывать и соблюдать все установленные правила безвизового въезда.

"Если человек находился 90 дней в Европе, столько же нужно побыть дома и тогда ехать на территорию ЕС. На прошлой неделе едущая с нами во Францию девушка не отбыла срок пребывания, поэтому ее не пропустили польские пограничники. Мы час ждали, но она перезвонила и попросила завезти ее вещи сестре во Франции. Также на прошлой неделе ехала женщина, которая забыла взять с собой вид на жительство во Франции – после разговора ее пропустили", – рассказывает о последних случаях перевозчик.

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