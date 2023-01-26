Помощь беженцам возвращается. Украинцы уплатили в бюджет Чехии рекордные отчисления

Беженцы из Украины, нашедшие работу в Чехии, уплатили в 2022 году примерно 8 млрд крон в государственную систему социального обеспечения. Половину из этой суммы – за медицинское страхование.

В общей сложности почти 100 тысяч беженцев из Украины работают в Чехии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на brnodaily.com.

Суммы поступлений в бюджет из выплат трудоустроенных беженцев назвал министр труда и социальных дел Мариан Юречко после вчерашнего заседания правительства.

"В прошлом году люди заплатили более 4 миллиардов чешских крон в систему медицинского страхования. В общем, если посчитать все выплаты, это было примерно 8 миллиардов чешских крон. Помощь, выплаченная из государственного бюджета, постепенно возвращается", – добавил он.

В правительстве посчитали, что отчисления в 8 млрд чешских крон (примерно 340 млн евро) заплатили трудоустроившиеся беженцы. Всего в прошлом году в Чехии пошли рабртать 171 тысяча бежавших от войны в Украине, сейчас почти 100 тысяч беженцев работают. Часть украинцев покинули страну или ищут работу.

Украинцы с визой временной защиты могут беспрепятственно трудоустроиться в Чехии и не нуждаются в разрешении на работу.

Фото: Временную защиту в Чехии получили более 480 тысяч украинцев (gettyimages.com)

В общей сложности более 721 700 человек заявили иммиграционной полиции о своем пребывании в Чехии с начала войны. С тех пор Министерство внутренних дел выдало 481 900 виз. Большинство прибывших (70%) составляют женщины с детьми. По оценке МВД Чехии, в настоящее время в стране остаются около 300 тысяч украинских беженцев.

Министр заявил, что правительство использовало для помощи беженцам средства не только из своего бюджета, но и из европейских фондов, которые тратятся на языковые курсы и курсы адаптации. В частности, страна получила для беженцев значительную поддержку в сотнях миллионов крон от Международного детского фонда ЮНИСЕФ.

Напомним, мы писали, что украинцы потратили в магазинах Польши миллиарды злотых.