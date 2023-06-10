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Бюджетный проездной. Как неограниченно пользоваться поездами в Словении: цены

Фото: Как воспользоваться проездным в Словении (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Словения вслед за Германией, Люксембургом и Венгрией запустила единый проездной на все виды транспорта в стране, кроме городского, сообщало РБК-Украина накануне. Такие билеты или проездные начали действовать в стране с 1 июня этого года.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько стоит такой билет и где его можно использовать.

Сколько стоит проездной в Словении

Словения стала четвертой страной в Европе, где в этом году была введена такая опция. Проездной позволит беспрепятственно путешествовать по стране по разным видам транспорта. Общественный транспорт в городах будет интегрирован следующим этапом: это будет зависеть от бюджета в стране на 2024 год.

Единый билет в Словении стоит:

  • в месяц – 70 евро,
  • в год – 560 евро.

Также доступны проездные на более короткий срок:

  • 15 евро – за однодневный проездной;
  • 20 евро за 3 дня поездок;
  • 35 евро – за неделю.

Фото: Путешествовать по Словении теперь можно с единственным билетом (unsplash.com)

Такой билет в Словении дороже его немецкого аналога (70 евро против 49). Дешевле и венгерский билет. Однако у проездного в Словении есть существенное преимущество: его можно отдавать в пользование другому человеку. Карточка не является именной.

Ранее Словения уже субсидировала ежегодный проездной билет для студентов: с ним молодые люди могут ездить по всей стране, за исключением городских автобусов. Дети в возрасте от 6 до 15 лет будут иметь право на 50% скидку на все билеты, если у них еще нет субсидированного билета.

Напомним, этой весной Венгрия также ввела две новые проездные: обе доступны для туристов и украинцев, временно находящихся в этой стране.

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