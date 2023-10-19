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Будут выдворять. На Майорке и Ибице введут строгие ограничения для туристов

Фото: Отдых на Ибице (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На популярных островах Майорка и Ибица собираются ввести строгие правил для туристов, которые злоупотребляют алкоголем и плохо себя ведут.

Правительство Балеарских островов готовит закон, согласно которому асоциальных туристов будут выдворять домой и запретят им приезжать в будущем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на mirror.co.uk.

В начале 2020 года были приняты законы о "пьяном" туризме для некоторых районов, таких как Магалуф на Майорке и Вест-Энд Сан-Антонио на соседней Ибице. Теперь законодатели на Балеарских островах стремятся расширить строгие правила на все острова.

К примеру, с 2020 года туристов, которые будут выпрыгивать с балконов гостиниц, можно наказывать штрафами до 57 тысяч евро. Также были введены ограничения на количество алкоголя, которое подают во время еды в отелях типа "все включено".

В августе стало известно, что в течение лета пять туристов оштрафовали на пятизначную сумму за то, что они лазили между балконами отелей в Магалуфе. Каждому выписали штраф на 34 тысяч евро и выгнали из гостиницы.

Ранее того же месяца компанию в Магалуфе, предлагавшую незаконные круизы с алкогольными вечеринками на борту, оштрафовали почти на 160 000 евро.

Фото: Туристы в отеле Ибицы (unsplash.com)

Также борьба с чрезмерным туризмом привела к запрету на посещение пабов и акций на алкоголь в районах Магалуф и Вест-Энд в Сан-Антонио.

Глава департамента туризма островов Жауме Бауза сказал, что туристов будут вносить в "черный список" в зависимости от того, какое правонарушение они совершат.

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