Альпійські канікули. Як вирушити до Швейцарії восени: ціни на авіа та автобусні тури

Країна посилює правила в'їзду: з якими вимогами зіткнуться туристи

Відкрита для українців європейська країна посилює правила для туристів - з 20 вересня невакцинованим мандрівникам доведеться здавати повторні тести після в'їзду. Також - перед поїздкою всім іноземцям буде необхідно заповнювати спеціальну форму для в'їзду.

Про нові правила відвідування країни повідомляється на сайті українського МЗС. Також з'явилася можливість отримати швейцарський сертифікат вакцинації всім, хто зробив щеплення в іншій країні. До 10 жовтня у Швейцарії визнають українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

Як вирушити до Швейцарії і які тури пропонують українцям - у матеріалі.

Ситуація з коронавірусом у Швейцарії

Захворюваність в країні знижується, але залишається ще на високому рівні, заявив міністр охорони здоров'я Ален Берсет, передає агентство Reuters.

За його інформацією, відділення інтенсивної терапії у швейцарських лікарнях залишаються вкрай завантаженими. Кількість пацієнтів у лікарнях різко зросла після літніх канікул - багато хто в реанімації перед цим повернувся з-за кордону.

Фото: Архітектура Швейцарії, Цюрих (unsplash.com/henrique-ferreira)

Минулого тижня у Швейцарії вже ввели вимоги до людей пред'являти ковід-сертифікати для відвідування барів, ресторанів і закритих приміщень. З 13 вересня документ про здоров'я потрібен для походу в театр, кінотеатр, казино, басейни, фітнес-центри й музеї. У транспорті зберігається масковий режим.

У п'ятницю у Швейцарії було виявлено 2095 нових випадків COVID. Вакцинованих хоча б однією дозою в країні - 61% населення.

Нові правила в'їзду: що потрібно знати туристам

Українським туристам дозволено відвідувати Швейцарію без обмежень з 2 серпня. При цьому необхідними документами при в'їзді були на вибір:

- сертифікат про повний курс вакцинації (мінімум через 14 днів після отримання другої дози) вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac (CoronaVac);

- негативний результат ПЛР-тесту, дійсний 72 години до в'їзду;

- негативний результат тесту на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду;

- довідка про одужання від COVID-19 протягом останніх шести місяців.

Фото: Екскурсія в Альпах (unsplash.com/victoria-sprut)

З 20 вересня всім невакцинованим туристам або тим, хто не перехворів, доведеться на 4-7 день перебування в країні здавати повторний тест своїм коштом і повідомляти про його результат в місцеве відомство охорони здоров'я. Від тестування звільняються тільки діти до 16 років.

Також з цього дня для поїздки всім без винятку мандрівникам необхідно заповнювати онлайн-форму.

Уряд країни також оголосив, що ті, хто був вакцинований за кордоном одним з визнаних в ЄС препаратів або одужав, зможуть отримати швейцарський сертифікат вакцинації. Такий документ може стати в пригоді українським туристам для подорожей в інші країни з більш суворим підходом до сертифікатів.

Зараз Швейцарія визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, що приєдналися до ініціативи Digital Covid Certificate.

До 10 жовтня 2021 року триватиме перехідний період, на час якого Швейцарія визнаватиме українські сертифікати вакцинації від COVID-19 для доступу до місць і заходів, де їх вимагають.

Як вирушити на відпочинок до Швейцарії: авіа та автобусні тури

Як відзначали в коментарях РБК-Україна експерти туристичного ринку, в умовах пандемії масового туризму в країни Європи не буде через постійні зміни правил. При цьому індивідуальні мандрівники будуть активно подорожувати.

Поки ж у туристичних компаній пропозицій турів до Швейцарії дуже мало. При цьому охочі помилуватися Альпами, архітектурою, скуштувати знаменитий швейцарський сир і шоколад все ж знайдуть можливість поїхати в цю країну на екскурсію.

Наприклад, у туроператора "Феєрія" є пропозиції екскурсійних турів з гідом в кінці вересня. У програмі - відвідування Женеви, Цюриха, Ліхтенштейну, замків, термального курорту, гірських локацій і водоспадів. У листопаді пропонуються групові авіатури містами й природними визначними пам'ятками. Вартість - від 333 євро з людини за 3 дні.

Фото: До Женеви з Києва можна долетіти за 3 години (unsplash.com/anton-shakirov)

У компанії "Adriatic travel" є вибір автобусних турів до Швейцарії з екскурсійною програмою в інших містах Європи: Угорщина, Німеччина, Франція, Чехія, Польща, Австрія. Тривалість подорожей - від 5 до 8 днів. Дати виїзду - з кінця вересня. Вартість - від 4770 гривень з людини.

Раніше ми повідомляли, що полетіти в Женеву прямими рейсами тепер можна з 7 міст України з авіакомпанією МАУ. Вартість квитків в одну сторону на дати в кінці вересня - від 4800 гривень. Час у дорозі - близько 3 годин.

Також з однією пересадкою можна вирушити до Швейцарії з Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT. Найнижча ціна на переліт з пересадкою в кінці вересня - 6750 гривень в одну сторону.

Нагадаємо, ми писали про популярні міста Європи, куди можна вирушити на вікенд бюджетно.

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