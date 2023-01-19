Беженцам в Польше назначают новые выплаты 450 евро: как получить помощь

Для украинцев в Польше предлагают новые выплаты в 2023 году – финансовую помощь в начале 2023 будут выдавать общественная организация Fundacja Ukraina и гуманитарная миссия Mercy Corps.
Беженцы смогут получить по 450 евро на человека, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ininland.pl.
Фонд "Украина" реализует проекты для мигрантов на территории Нижней Силезии. Одним из новых проектов является программа помощи беженцам "Финансовая поддержка 2023" в сотрудничестве с международным благотворительным фондом "Mercy Corps"
Корпус милосердия – это международная команда гуманитарных организаций, которая с первых дней войны оказывала экстренную денежную помощь украинским беженцам.
Претендовать на финансовую помощь в 710 злотых в течение 3 месяцев (в общей сложности 450 евро) от Fundacja Ukraina и Mercy Corps могут исключительно те украинцы, которые еще не получали средства от ООН, IRC, The Lutheran World Federation.
Претендовать могут следующие категории населения:
На регистрацию приглашают в первую очередь украинцев, проживающих на территории Нижней Силезии (воеводства Dolnośląskie). Это объясняют тем, что участникам программы придется дважды приезжать во Вроцлав – с пакетом документов и получения карты для выплат.
Зарегистрироваться на получение финансовой помощи по проекту Fundacja Ukraina и Mercy Corps можно до 20 января включительно. Для этого нужно заполнить специальную регистрационную анкету:
Результаты первого этапа будут известны в период с 21 по 31 января. Участники получат письмо на электронную почту, им придется приехать во Вроцлав лично. Вместо больного может приехать близкий родственник, на которого оформят карту для выплат.
Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить украинцы в Польше.