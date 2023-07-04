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Большинству россиян станет сложнее выезжать за границу: причины

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Вторник 04 июля 2023 16:32
Большинству россиян станет сложнее выезжать за границу: причины Фото: Российские туристы в Турции (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большая часть российских туристов не смогут поехать за границу из-за высокой стоимости туров и авиаперелетов. Причина – в девальвации рубля.

Кроме этого, отдых за границей для граждан РФ в этом году и так подорожал до 50%, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на turizmgunlugu.com.

Курс рубля в России упал до самого низкого уровня за последние 15 месяцев. Как прогнозируют в Ассоциации туроператоров, обесценивание рубля может привести к тому, что туроператоры поднимут цены на туры за границей и подорожают авиаперевозки.

"Из-за роста цен купить туры за границу будет быть явно трудным для большой аудитории. Хотя снижение курса рубля вряд ли полностью положит конец иностранному туризму, многим отдыхающим станет сложнее выезжать за границу", – отметил вице-президент ассоциации Артур Мурадян.

Отмечается, что сейчас в российском туризме создалась критическая ситуация. Туристы откладывали бронирования в ожидании нормализации курса рубля, но этого не произошло. Нет также и предварительных бронирований на лето и осень. Если ситуация не изменится, основная часть российских туристов не будет иметь возможности отдохнуть за границей в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что российским туристам станет сложнее получить шенгенские визы.

Напомним, мы писали, как Европа нашла замену туристам из страны-оккупанта.

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