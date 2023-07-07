Не больше трех пассажиров. Что нужно знать о правилах поездки в такси в Германии
Украинским беженцам или туристам в Германии случается попадать в ситуации, когда необходимо воспользоваться такси. У таких служб есть свои особенности в этой стране.
Что нужно знать об услугах такси в Германии и как вызвать автомобиль, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Особенности такси в Германии и правила для пассажиров
У службы такси Германии есть единственный формат работы – водители частных авто пассажиров не перевозят. Заказать поездку можно только через диспетчерскую службу или приложение, а также на стоянке отеля или вокзала.
Все автомобили служб такси – немецкого производства. Машины обычно бежевого цвета, хотя можно увидеть желтые, черные, белые, серебристые.
Операторы такси в Германии могут брать пассажиров только в районах, указанных в их лицензии, хотя везут по адресу, куда человеку нужно.
Некоторые компании вводят месячные абонементы. Некоторые льготные категории могут воспользоваться такси по сниженным тарифам (примерно в три раза).
Для пассажиров действуют следующие правила:
- в салоне может быть не больше трех пассажиров;
- в такси категорически нельзя курить или употреблять алкогольные напитки – за это предусмотрен большой штраф.
Некоторые службы также предлагают клиентам русскоговорящих водителей.
Водители такси в Германии должны брать с тротуара и вынимать из машины багаж пассажира, но не нести вещи к порогу. Бесплатно перевозятся инвалидные коляски. В машине должна быть размещена табличка с именем и фотографией водителя.
Фото: Одна из служб такси в Мюнхене (unsplash.com/antonio-sokic)
Как заказать такси в Германии: номера телефонов и сервисы
В Германии наиболее популярны такие службы такси, имеющие мобильные приложения:
- Taxi Deutschland – номер телефона 22-456;
- Taxi.eu;
- Taxi Berlin – номер телефона 479-811;
- Go Taxi – номер телефона 479-803;
- Freenow/MyTaxi;
- Taxi RUF Köln eG;
- Болт.
Также – Uber, работающий в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гамбурге, Ганновере, Мангейме, Мюнхене, Ростоке и Штутгарте.
Заказать такси одной из служб можно на онлайн платформах Better Taxi и KiwiTaxi.
Какие цены на проезд в такси в городах Германии
В службах такси действуют разные тарифы, но ценовой диапазон колеблется от 1 до 3 евро за километр. Цены за проезд в городах следующие:
- Берлин – стоимость начальной цены поездки 3,9 евро, стоимость 1 км – 2 евро;
- Дюссельдорф – 4,5 евро и 2,20 евро соответственно;
- Мюнхен – 3,70 и 1,90 евро;
- Ольденбург – 3,50 евро, 2,1 евро;
- Гейдельберг – 3,00 евро, 2,6 евро;
- Бремен – 4,15 и 1,25 евро;
- Штудгарт – 3,10 и 2,30 евро;
- Дортмунд – 3,50 и 3,65 евро.
- Франкфурт-на-Одере – 2,80 евро, 1,6 евро;
Самым дорогим является первый километр поездки, цена снижается на 5-м или 10-м. Поездки на расстоянии 1-2 км рассчитываются по специальному тарифу, в который не учитывается плата за посадку.
Напомним, мы говорили, что украинцы смогут ездить в Германию прямыми поездами.