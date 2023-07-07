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Не больше трех пассажиров. Что нужно знать о правилах поездки в такси в Германии

Новина українською →
Пятница 07 июля 2023 16:46
Не больше трех пассажиров. Что нужно знать о правилах поездки в такси в Германии Фото: Службы такси в Германии, аэропорт Гамбурга (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам или туристам в Германии случается попадать в ситуации, когда необходимо воспользоваться такси. У таких служб есть свои особенности в этой стране.

Что нужно знать об услугах такси в Германии и как вызвать автомобиль, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Особенности такси в Германии и правила для пассажиров

У службы такси Германии есть единственный формат работы – водители частных авто пассажиров не перевозят. Заказать поездку можно только через диспетчерскую службу или приложение, а также на стоянке отеля или вокзала.

Все автомобили служб такси – немецкого производства. Машины обычно бежевого цвета, хотя можно увидеть желтые, черные, белые, серебристые.

Операторы такси в Германии могут брать пассажиров только в районах, указанных в их лицензии, хотя везут по адресу, куда человеку нужно.

Некоторые компании вводят месячные абонементы. Некоторые льготные категории могут воспользоваться такси по сниженным тарифам (примерно в три раза).

Для пассажиров действуют следующие правила:

  • в салоне может быть не больше трех пассажиров;
  • в такси категорически нельзя курить или употреблять алкогольные напитки – за это предусмотрен большой штраф.

Некоторые службы также предлагают клиентам русскоговорящих водителей.

Водители такси в Германии должны брать с тротуара и вынимать из машины багаж пассажира, но не нести вещи к порогу. Бесплатно перевозятся инвалидные коляски. В машине должна быть размещена табличка с именем и фотографией водителя.

Не больше трех пассажиров. Что нужно знать о правилах поездки в такси в Германии

Фото: Одна из служб такси в Мюнхене (unsplash.com/antonio-sokic)

Как заказать такси в Германии: номера телефонов и сервисы

В Германии наиболее популярны такие службы такси, имеющие мобильные приложения:

  • Taxi Deutschland – номер телефона 22-456;
  • Taxi.eu;
  • Taxi Berlin – номер телефона 479-811;
  • Go Taxi – номер телефона 479-803;
  • Freenow/MyTaxi;
  • Taxi RUF Köln eG;
  • Болт.

Также – Uber, работающий в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гамбурге, Ганновере, Мангейме, Мюнхене, Ростоке и Штутгарте.

Заказать такси одной из служб можно на онлайн платформах Better Taxi и KiwiTaxi.

Какие цены на проезд в такси в городах Германии

В службах такси действуют разные тарифы, но ценовой диапазон колеблется от 1 до 3 евро за километр. Цены за проезд в городах следующие:

  • Берлин – стоимость начальной цены поездки 3,9 евро, стоимость 1 км – 2 евро;
  • Дюссельдорф – 4,5 евро и 2,20 евро соответственно;
  • Мюнхен – 3,70 и 1,90 евро;
  • Ольденбург – 3,50 евро, 2,1 евро;
  • Гейдельберг – 3,00 евро, 2,6 евро;
  • Бремен – 4,15 и 1,25 евро;
  • Штудгарт – 3,10 и 2,30 евро;
  • Дортмунд – 3,50 и 3,65 евро.
  • Франкфурт-на-Одере – 2,80 евро, 1,6 евро;

Самым дорогим является первый километр поездки, цена снижается на 5-м или 10-м. Поездки на расстоянии 1-2 км рассчитываются по специальному тарифу, в который не учитывается плата за посадку.

Напомним, мы говорили, что украинцы смогут ездить в Германию прямыми поездами.

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