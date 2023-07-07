Не больше трех пассажиров. Что нужно знать о правилах поездки в такси в Германии

Украинским беженцам или туристам в Германии случается попадать в ситуации, когда необходимо воспользоваться такси. У таких служб есть свои особенности в этой стране.

Что нужно знать об услугах такси в Германии и как вызвать автомобиль, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Особенности такси в Германии и правила для пассажиров

У службы такси Германии есть единственный формат работы – водители частных авто пассажиров не перевозят. Заказать поездку можно только через диспетчерскую службу или приложение, а также на стоянке отеля или вокзала.

Все автомобили служб такси – немецкого производства. Машины обычно бежевого цвета, хотя можно увидеть желтые, черные, белые, серебристые.

Операторы такси в Германии могут брать пассажиров только в районах, указанных в их лицензии, хотя везут по адресу, куда человеку нужно.

Некоторые компании вводят месячные абонементы. Некоторые льготные категории могут воспользоваться такси по сниженным тарифам (примерно в три раза).

Для пассажиров действуют следующие правила:

в салоне может быть не больше трех пассажиров;

в такси категорически нельзя курить или употреблять алкогольные напитки – за это предусмотрен большой штраф.

Некоторые службы также предлагают клиентам русскоговорящих водителей.

Водители такси в Германии должны брать с тротуара и вынимать из машины багаж пассажира, но не нести вещи к порогу. Бесплатно перевозятся инвалидные коляски. В машине должна быть размещена табличка с именем и фотографией водителя.

Фото: Одна из служб такси в Мюнхене (unsplash.com/antonio-sokic)

Как заказать такси в Германии: номера телефонов и сервисы

В Германии наиболее популярны такие службы такси, имеющие мобильные приложения:

Taxi Deutschland – номер телефона 22-456;

Taxi.eu;

Taxi Berlin – номер телефона 479-811;

Go Taxi – номер телефона 479-803;

Freenow/MyTaxi;

Taxi RUF Köln eG;

Болт.

Также – Uber, работающий в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гамбурге, Ганновере, Мангейме, Мюнхене, Ростоке и Штутгарте.

Заказать такси одной из служб можно на онлайн платформах Better Taxi и KiwiTaxi.

Какие цены на проезд в такси в городах Германии

В службах такси действуют разные тарифы, но ценовой диапазон колеблется от 1 до 3 евро за километр. Цены за проезд в городах следующие:

Берлин – стоимость начальной цены поездки 3,9 евро, стоимость 1 км – 2 евро;

Дюссельдорф – 4,5 евро и 2,20 евро соответственно;

Мюнхен – 3,70 и 1,90 евро;

Ольденбург – 3,50 евро, 2,1 евро;

Гейдельберг – 3,00 евро, 2,6 евро;

Бремен – 4,15 и 1,25 евро;

Штудгарт – 3,10 и 2,30 евро;

Дортмунд – 3,50 и 3,65 евро.

Франкфурт-на-Одере – 2,80 евро, 1,6 евро;

Самым дорогим является первый километр поездки, цена снижается на 5-м или 10-м. Поездки на расстоянии 1-2 км рассчитываются по специальному тарифу, в который не учитывается плата за посадку.

Напомним, мы говорили, что украинцы смогут ездить в Германию прямыми поездами.