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Бесплатный автобус для украинцев в Британию: как попасть на рейс

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Среда 01 марта 2023 17:05
Бесплатный автобус для украинцев в Британию: как попасть на рейс Фото: Бесплатный автобус в Британию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, которые едут в качестве беженцев в Великобританию, могут получить места на бесплатный рейс из Варшавы.

Как попасть на автобус и какие условия поездки, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на evacuation.city.

Рейс организуют волонтеры Хелен Вилл и компания-перевозчик A&A Coach Hire. Отправляется автобус из Варшавы. Доехать можно будет до Британии или Шотландии.

Воспользоваться рейсом смогут граждане Украины, имеющие британскую визу и спонсора в Великобритании. Автобус вмещает 44 пассажира.

Во время поездки участников обеспечат питанием, но по приезду эвакуированным придется искать жилье самостоятельно. С собой позволяют взять животных, если у них есть все необходимые для пересечения границы документы.

"Транспорт включает паром из Ньюкасла в Амстердам. Это 14-часовой паром, где у вас будут номера, еда и душ, а ваше животное может остаться в вашей комнате", – объясняют особенности путешествия.

Бесплатный автобус для украинцев в Британию: как попасть на рейс

Фото: Автобус для помощи украинцам (facebook.com/aacoachtravel)

Для регистрации нужно написать по электронной почте: helenduth40@hotmail.com.

В письме необходимо указать:

  • фамилия и имя;
  • дату рождения;
  • номер телефона;
  • паспортные данные;
  • номер визы;
  • электронную почту;
  • имя, адрес и телефон вашего спонсора в Великобритании.

Рейс запланирован на 19 марта. Прибытие в Ньюкасл запланировано утром 21 марта. Автобус следует в Йорк, и люди, путешествующие в Шотландию, могут поехать туда на микроавтобусе из Ньюкасла из Хелен Вилл.

Напомним, мы писали, что эвакуацию в Германию продлили еще на месяц.

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