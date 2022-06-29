Де українцям знайти безкоштовне лікування за кордоном: інструкція

Для українців, які виїхали за кордон, запрацювала нова платформа, де можна отримати допомогу при важких захворюваннях або станах, які вимагають постійного догляду та терапії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Treatment4Ukraine.

Платформу створили спеціально для українських біженців, у яких є ВІЛ, вірусний гепатит, туберкульоз або для тих, хто перебуває на підтримуючій або замісній терапії.

Сайт розробляла команда міжнародних експертів зі сфери охорони здоров'я за підтримки українських профільних медичних відомств. Проект повністю фінансується Європейським Союзом в рамках підтримки України в умовах війни.

Фото: Українці за кордоном можуть розраховувати на безкоштовне лікування. І, зокрема, замісну терапію (unsplash.com)

На сайті можна вибрати країну перебування і отримати інформацію про можливості лікування, які там надаються.

інформація про правовий статус та візові вимоги для біженців за кордоном;

які умови доступу до всіх безкоштовних або платних медичних послуг;

дані про те, де знаходяться пункти отримання невідкладної допомоги та медичних установах для довгострокового лікування і терапії;

послуги для осіб, які живуть з ВІЛ, туберкульозом, гепатитом В і С, або тих біженців, яким потрібна замісна терапія (ЗПТ);

додаткова інформація: де надають послуги перекладу, контакти міграційних служб і так далі.

Інформацію на сайті будуть публікувати в залежності від того, як будуть змінюватися самі дані про отримання медичної допомоги.

Якщо користувачі помітять будь-яку невідповідність або неактуальність опублікованої інформації, можна написати на електронну пошту платформи treatment4ukraine@gfa.

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