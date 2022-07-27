Безкоштовні візи та виплати. Як українцям переїхати до Канади у 2022 році

Як допомагають біженцям, які рятуються від війни в Україні

Через повномасштабне вторгнення Росії до України Канада запровадила особливі заходи, які дозволяють українцям переїхати до цієї країни, рятуючись від війни.

Ще з березня цього року для біженців з України в Канаді діє програма Сanada-Ukraine Autorization for Emergency Travel (CUAET). Введені спеціальні процедури - спрощене оформлення віз, працевлаштування та навчання.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на спеціалізований портал МЗС України розповідає, які умови переїзду біженців до Канади під час війни в Україні.

Які документи потрібні для в'їзду до Канади

Громадянам України для в’їзду до Канади сьогодні, як і раніше, необхідно оформити візу. Різниця полягає у тому, що зараз програма CUAET дає можливість отримати її за спрощеною процедурою. Також на отримання візи до Канади зараз іде значно менше часу.

Є два типи віз для українців до Канади:

гостьова віза (visitor visa): вона надає право знаходитися в Канаді протягом трьох років замість стандартного 6-місячного дозволу, як було раніше;

(visitor visa): вона надає право знаходитися в Канаді протягом трьох років замість стандартного 6-місячного дозволу, як було раніше; дозвіл на роботу в Канаді (заявку можна подавати разом із заявою на отримання візи або ж окремо): вона надає можливість знайти роботу в країні у стислі терміни.

Фото: У Канаді українські біженці мають право отримати роботу у стислі терміни. Також мають доступ до базової освіти та медицини (Getty Images)

За даними МЗС України, спрощені процедури отримання права на в'їзд до Канади також включають:

скасували більшу частину зборів за заяву на візу та її розгляд: наприклад, можна не платити візовий збір, скасовано також плату за збір біометричних даних, плату за заяву на дозвіл на роботу й навчання, і також - плату за подовження дозволу на перебування, працю та навчання в Канаді;

розгляд звернень українців, які рятуються від війни, проходить у пріоритетному порядку;

якщо у вас немає чинного закордонного паспорта, то ви все ж можете подати документи й за внутрішнім українським паспортом, а для дітей - з їхнім свідоцтвом про народження.

Крім того, за даними українського МЗС, з лютого 2022 року Канада запровадила пакет нових імміграційних заходів для українців, до якого також входять:

продовження короткострокового перебування, поновлення дозволів на роботу та навчання для українців, які зараз перебувають у Канаді;

надання дозволів на роботу українським відвідувачам, працівникам і студентам, які вже перебувають у країні та не можуть повернутися додому.

Фото: У Канаді українців забезпечують гуманітарною допомогою (Getty Images)

Зверніть увагу. Біометрія (відбитки пальців та фото), як і раніше, - обов'язкова вимога для громадян віком від 18 років до 60 років (подається після погодження канадською стороною документів для оформлення візи, за попереднім електронним записом у візових центрах Канади VFS global та/або в консульствах Канади.

З яких країн Європи можна потрапити до Канади

Починаючи з квітня цього року, українцям дозволяється в’їзд до Канади з електронним дозволом на подорож, Electronic Travel Authorization.

"Такий дозвіл фактично є авторизацією на одноразовий в’їзд до Канади протягом 6 місяців без вклейки візи в паспорт після схвалення електронної заявки на оформлення візи й збору біометричних даних. Якщо є потреба вклейки візи в паспорт (виїзд планується пізніше, виїзд з інших країн тощо) паспорт передається у найближчий візовий центр (особисто із записом чи поштою). Час очікування паспорта з візою може складати до 6 тижнів у зв’язку з великою кількістю заявок", - пишуть на сайті МЗС України.

З таким дозволом України можуть вилетіти до Канади рейсами зі Словаччини, Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Австрії.

Вже було організовано кілька чартерних рейсів з європейських міст до Канади спеціально для українців: всі витрати на квитки покрила влада Канади. Варто зазначити, що заявку на такі рейси треба відслідковувати заздалегідь, щоб потрапити на переліт. Раніше ми вже писали, що Канада надає українцям певну кількість безкоштовних авіаквитків.

Безкоштовна освіта і медицина для українців в Канаді

Прибуваючи до Канади, українці можуть розраховувати на безкоштовну початкову та середню освіту, а також медичне забезпечення. Це стосується тих, хто прибуває в рамках програми CUAET.

Також біженцям з України уряд країни надає фінансову допомогу. Її дають одноразово. Сума складає 3000 канадських доларів на одного дорослого (близько 85 тисяч гривень) і 1500 канадських доларів (42 600 гривень) на дитину.

Корисні посилання для біженців

У Канаді створили низку ресурсів, де публікують корисну та актуальну інформацію для українців, які хочуть переїхати до Канади.

Сайт для подачі заявок на візи до Канади;

Список візових центрів Канади;

Інформаційна підтримка українців у Канаді щодо віз, переїзду та прихистку;

Фінансова допомога біженцям з України в Канаді;

Банк вакансій для українців.

Окрема телефонна лінія для пов’язаних з Україною питань, безкоштовно для Канади і за кордоном: 613-321-4243.

Більш детальну інформацію, яка стосується імміграційних заходів, можна почитати на урядовому сайті Канади. Інформація на ньому оновлюється залежно від того, які нововведення запроваджують в країні в цій галузі.

Нагадаємо, ми писали, як отримати грін-карту для життя та роботи у США.

Також повідомлялося, що таке "золоті візи" та чому деякі країни відмовляються від них назавжди.