3000 доларів та безкоштовні квитки. Як Канада допомагає українцям

Що потрібно знати про переїзд до Канади під час війни в Україні

У Канаді оголосили, що нададуть українцям 500 безкоштовних квитків для внутрішніх перельотів по країні. Перельоти доступні на крилах авіакомпанії WestJet за підтримки канадського уряду і канадського союзу іммігрантів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт авіакомпанії.

Таку ініціативу реалізують, щоб спростити подорожі українців до кінцевої зупинки перебування в Канаді після того, як вони дісталися в країну міжнародними рейсами.

Повідомляється, що безкоштовні квитки будуть надаватися тільки в одну сторону, в будь-яке місце призначення, куди літає WestJet. Багаж вже включений в переліт. Щоб отримати ваучери на безкоштовні авіаквитки, треба звернутися на пошту info@cissa-acsei.org.

Як українців приймають у Канаді: правила та умови

З березня цього року в Канаді діє програма Сanada-Ukraine Autorization for Emergency Travel (CUAET). У країні стали в спрощеному режимі оформляти українцям візи з правом проживання, працевлаштування та навчання в Канаді.

За програмою CUAET можна оформити:

гостьову візу (так звану visitor visa): вона дає право перебувати в Канаді протягом 3 років на відміну від стандартного 6-місячного дозволу на перебування для відвідувачів;

дозвіл на роботу (заявку на оформлення можна подати разом із заявою на отримання візи або окремо): воно дає можливість знайти роботу за короткий термін.

Якщо раніше треба було платити збори за візу і її розгляд, то зараз біженці можуть зробити це безкоштовно. Також такі звернення розглядають у пріоритетному порядку.

Фото: Для виїзду до Канади потрібно оформити візу. Заявки розглядають у спрощеному порядку (unsplash.com)

Також скасовані:

плата за збір біометричних даних;

плата за заяву на дозвіл на роботу і навчання;

оплата продовження дозволу на перебування в країні, дозволу на роботу і навчання та інші збори.

Звернути увагу. Якщо в багатьох країнах пускають українців навіть без закордонного паспорта, то в Канаду обов'язково треба оформити візу і мати біометричний паспорт.

"З квітня 2022 року для громадян України дозволено в'їзд до Канади з електронним дозволом на подорож, Electronic Travel Authorization.

Це авторизація на одноразовий в'їзд до Канади протягом 6 місяців без вклейки візи в паспорт після схвалення електронної заявки на оформлення візи та збору біометричних даних", — пишуть на сайті українського МЗС.

З цією авторизацією громадяни України можуть вилетіти до Канади з Польщі, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Австрії, Румунії.

Виплати українцям в Канаді

Уряд Канади надає українцям одноразову фінансову допомогу - 3000 канадських доларів на дорослих і 1500 доларів на дітей, писало РБК-Україна. Таку виплату можуть отримати:

українці, які виїхали до Канади;

їх в'їзд до країни був схвалений за програмою CUAET;

ті, хто відкрив у Канаді банківський рахунок.

Також в країні створили спеціальний банк вакансій для українців. Роботодавці співпрацюють з місцевими органами влади, а ті налагоджують зв'язки між біженцями й тими, хто пропонує їм роботу.

Фото: На сайті вакансій в Канаді пропонують роботу за 16-17 доларів на годину (скріншот з сайту jobbank.gc.ca)

Корисні посилання на офіційні джерела

Детально про імміграційні умови можна почитати на урядовому сайті Канади. Там публікують поради, що потрібно знати з перших днів перебування в країні, як отримати доступ до навчання, пошуку роботи, житла, догляду за дітьми.

Також є окремий портал для подачі заявок на візи в Канаду.

Опубліковано список візових центрів і консульських устав Канади.

У Facebook створена група інформаційної підтримки з питань віз, переселення та біженства.

Окремо можна почитати детальну інформацію про фінансову допомогу українцям у Канаді.

Зазначимо, стати спонсорами українських біженців хочуть вже понад 45 тисяч американців. Також ми писали, куди переселили українських біженців у Болгарії.