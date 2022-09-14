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Безкоштовні квартири. У Польщі виділять житло українкам із дітьми

Фото: Польське місто Замостя (shoppingpl.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Проект реалізується у Люблінському воєводстві

У Польщі створюють новий центр для тимчасового проживання українців, які тікали від війни. У місті Замостя підготують квартири, де безкоштовно житимуть українські біженки з дітьми.

Що відомо про майбутнє житло і осередок допомоги українцям, TRAVEL РБК-Україна повідомляє із посиланням на портал "Наша Польща".

На житло для біженців виділено один мільйон євро

Проект із підготовки безплатних квартир реалізується у місті Замостя у Люблінському воєводстві. Там до кінця наступного року створять центр тимчасового перебування для біженців з України.

В рамках ініціативи "Любельщина допомагає Україні" із фондів ЄС було виділено близько 5 мільйонів злотих – приблизно 1 млн євро.

Фото: Акція солідарності з Україною на головній площі Замостя (facebook.com/zamosc.twierdza.otwarta)

Для українців підготують 10 квартир, де зможуть розміститися до 40 осіб. Планується, що тимчасове житло виділятимуть біженкам із дітьми. Влада виділила для цих цілей муніципальне приміщення, де раніше розташовувався воєводський осередок медицини праці.

Зазначається, що у будівлі проведуть капітальний ремонт і зроблять перепланування для створення квартир гарного рівня та спеціалізованого пункту для потреб біженців.

В осередку облаштують дитячу ігрову кімнату, пральню із сушаркою, загальну кімнату, кабінети психолога, юриста та перекладача.

Замостя – туристичне місто із історичними будівлями, населення якого налічує 60 тисяч осіб. Там не лише приймають українських біженців, але й періодично влаштовують для них масові заходи.

Нагадаємо, ми писали, що кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими.

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