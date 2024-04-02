Авиакомпания Ryanair закрыла продажу билетов на рейсы в Израиль: причины

Европейский Ryanair закрыл продажу билетов на рейсы в Израиль до конца октября 2024 года. На более поздние даты остались доступны только 5 маршрутов в Тель-Авив.

С чем это связано, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Один из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair закрыл продажу билетов на рейсы в Израиль до конца октября 2024 года. С 27 октября для бронирования доступно только 5 направлений в Тель-Авив: из Берлина, Вены, Будапешта, Рима и Пафоса. Недоступно для резервирования еще 21 направление авиаперевозчика в Израиль.

В октябре 2023 года Ryanair приостанавливала полеты в Израиль из-за обострения ситуации в регионе. С 1 февраля 2024 года авиаперевозчик возобновил полеты в Тель-Авив из Милана, Меммингена, Марселя, Вены и Карлсруэ/Баден-Бадена. Но с 27 февраля рейсы снова отменили.

Лоукостера не устроило повышение сборов в аэропорту Тель-Авива. Теперь все самолеты обслуживаются в более дорогом терминале 3 в аэропорту Тель-Авива вместо более дешевого терминала 1.

"Ryanair хочет поддержать аэропорт Бен-Гуриона и возобновление авиапутешествий в Израиль, но мы не можем сделать это, как и просить наших пассажиров оплачивать более высокие тарифы, когда аэропорт Бен-Гурион держит терминал 1 закрытым и заставляет перенести наши рейсы в дорогой терминал 3, взимая сборы, которые никогда не были одобрены Ryanair", – заявили в авиакомпании.

Ryanair призвал аэропорт Бен-Гуриона подтвердить дату открытия терминала 1, чтобы лоукостер смог возобновить продажу билетов из Тель-Авива.

В то же время другая бюджетная авиакомпания Wizz Air перенесла все дополнительные расходы на своих пассажиров. В сообщении авиаперевозчика дополнительный сбор для бронирований после 16 февраля 2024 года объясняется принудительным переносом рейсов из терминала 1 в терминал 3, что привело к увеличению операционных расходов.

Напомним, мы писали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.

Также лоукостер Ryanair планировал сократить часть рейсов из-за дефицита авиалайнеров. Сокращение касается аэропортов Варшава-Модлин, Дублин, Милан-Мальпенса и четырех аэропортов в Португалии.