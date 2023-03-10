Антисанитария и скудное меню. Беженцы жалуются на центр проживания в Варшаве

С 1 марта в Польше украинцы должны платить за проживание в коллективных центрах. При этом беженцы продолжают жаловаться на условия в таких пунктах размещения.

В последнее время жалобы касаются центра помощи беженцам в здании неработающего театра в Варшаве, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на the-warsaw.com.

Украинские беженцы, которых поселили в пункте длительного проживания для беженцев по ul. Kasprzaka в Варшаве, жалуются на условия и отношение персонала.

Центр размещен в здании театра на столичной Woli. Там живут почти 300 человек в общих комнатах, с одним санузлом в коридоре и кухней. Пунктом руководит Варшавский центр помощи семье, который подчиняется мэрии.

Беженцам нельзя самостоятельно готовить, потому что их обеспечивают питанием дважды в день (обед и ужин). При этом украинцы жалуются и на качество, и на количество еды. На фото видно, что на завтрак дают два ломтика колбасы и три вареных яйца. Завтрак дают в 9 утра, когда многие люди уже на работе.

Фото: Завтрак для беженцев (the-warsaw.com)

Когда жители просят больше еды, им раздраженно отвечают, что это и так много, и что за это платят налогоплательщики.

Отмечается, что украинцы спят на походных раскладушках в тесноте. В санузле на стенах грибок, канализация часто забивается. При этом беженцев заставляют дежурить по уборке общих помещений. На отказы в уборке людей грозятся выселить.

Сейчас вопросом занимается юрист. При этом в мэрии нарушений не видят. К слову, такая ситуация – нередкая для разных городов Польши. Обычно условия зависят от управляющего или владельца пункта размещения.

Напомним, мы писали, что украинцы также жаловались на условия проживания в хостеле в Познани.