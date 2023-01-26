Украинцы в Польше жалуются на условия проживания в хостелах: фото

Украинские беженцы в Польше стали жаловаться на условия проживания в хостелах. Один из таких случаев – в Познани, где хозяин помещения получал миллионы злотых за бесплатное размещение украинцев.

О непригодных условиях проживания одна из жительниц пожаловалась в СМИ, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl.

Украинка написала письмо изданию Wyborcza, где описала условия проживания в хостеле по улице Варшавской 39/41 в Познани. Там поселились 450 человек из Украины – в основном женщины и дети.

Люди, живущие в хостеле, боятся жаловаться вслух, чтобы их не выселили. Кроме того, везде в хостеле установлены камеры.

По словам украинки, приехавшей в Польшу с детьми, пока ее муж воюет в Украине, она ходит на подработки. Но заработанных средств не хватает на аренду отдельного жилья, поэтому она вынуждено жить в бесплатном для беженцев.

"Еды на всех не хватает. Я работаю, поэтому стараюсь не брать еду, чтобы хватило другим. Кухни вместе с туалетами. В электроблоках плавятся провода. Дети грязные, потому что горячая вода есть только два раза в неделю – говорят, что котел сломался, а газ дорогой. Крыша дырявая и течет", – написала украинская беженка.

Фото: Условия проживания в хостеле в Познани (poznan.wyborcza.pl/ Alicja Lehmann)

В хостеле есть только три стиральные машины – очередь пользование ими расписано на три месяца вперед. Поэтому приходится греть воду в чайнике и стирать руками.

Также она пожаловалась, что у детей нет условий для обучения, поэтому они пишут прямо на полу. Дети из хостела ходят в соседнюю школу, и директор знает, что в общежитии нет условий. Впрочем, украинки боятся, чтобы директор не сообщила об этом в соответствующие службы, потому что тогда у них могут забрать детей.

Фото: Дети пишут на полу (poznan.wyborcza.pl/ Alicja Lehmann)

За каждого из 450 жильцов владелец хостела получает от государства 70 злотых в день – за проживание и питание. При таком количестве жильцов на счет хозяина помещения поступает около 950 тысяч злотых в месяц.

Отмечается, что проверки санэпидслужб результата не дали. Инспекция наложила два штрафа – 500 и 1000 злотых. Местным властям сообщили о многочисленных нарушениях. Тем временем владелец хостела не комментирует ситуацию.

Напомним, мы писали, что в Польше ужесточаются правила для украинцев.