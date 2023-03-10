Антисанітарія та мізерне меню. Біженці скаржаться на центр проживання у Варшаві

Із 1 березня у Польщі українці мають платити за проживання у колективних центрах. При цьому біженці продовжують скаржитися на умови у таких пунктах розміщення.

Останнім часом скарги стосуються центру допомоги біженцям у будівлі театру у Варшаві, який не працює, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на the-warsaw.com.

Українські біженці, яких поселили у пункті тривалого проживання для біженців на ul. Kasprzaka у Варшаві, скаржаться на умови та ставлення персоналу.

Центр розміщений у приміщенні театру на столичній Woli. Там мешкають майже 300 людей у загальних кімнатах, з одним санвузлом у коридорі та кухнею. Пунктом керує Варшавський центр допомоги сім'ї, який підпорядковується мерії.

Біженцям не можна самостійно готувати, тому що їх забезпечують харчуванням двічі на день (обід та вечеря). При цьому українці скаржаться і на якість, і кількість їжі. На фото видно, що на сніданок дають дві скибки ковбаси і три варені яйця. Сніданок дають о 9 ранку, коли багато людей вже на роботі.

Фото: Сніданок для біженців (the-warsaw.com)

Коли мешканці просять більше їжі, їм роздратовано відповідають, що це й так багато, і що за це платять платники податків.

Зазначається, що українці сплять на похідних розкладачках у тісноті. У санвузлі на стінах грибок, каналізація часто забивається. При цьому біженців змушують чергувати із прибирання загальних приміщень. На відмови у прибиранні людей погрожують виселити.

Наразі питанням займається юрист. При цьому у мерії порушень не бачать. До речі, така ситуація є нерідкою для різних міст Польщі. Зазвичай умови залежать від управителя чи власника пункту розміщення.

Нагадаємо, ми писали, що українці також скаржилися на умови проживання у хостелі у Познані.