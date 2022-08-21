Моральний вигляд Амстердама. У місті кардинально змінять формат туризму

Новий квартал червоних ліхтарів перетворять на еротичний центр, а історичний район повернуть городянам

Амстердам – один з найпопулярніших у туристів міст Європи. Столиця Нідерландів славиться на весь світ каналами, сирами, тюльпанами та атмосферою свободи.

Тим часом місто - один з найбільших історичних центрів Європи з дивовижною архітектурою. Жителі повною мірою відчули цю особливість, коли на тлі пандемії пам'ятки "спорожніли" від натовпів іноземних туристів.

Тому мер Амстердама виступила з пропозицією змінити підхід до туризму в місті та змістити баланс на користь жителів, а не туристів, які шукають сексуальних розваг і наркотиків.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про основні ідеї Фемке Хальсеми, озвучені в інтерв'ю Bloomberg.

"Історичний центр міста повинен бути житловим, а не закритим тематичним парком"

Влада Амстердама збирається поміняти "формат" туризму в місті, щоб мешканцям залишалося більше життєвого простору.

"Люди, які живуть тут дуже тривалий час, відчувають себе відчуженими. Ми не хочемо стати Венецією або Дубровником, де історичний центр перетворився на закритий тематичний парк. У майбутньому це має бути житлова частина міста", - сказала мер міста Фемке Хальсема.

Фото: Туристи "витіснили" жителів центру Амстердама (pixabay.com)

Амстердам залежний від міжнародної торгівлі, там базуються багато міжнародних компаній. Туристи також є важливою частиною місцевої економіки.

"Особливо, коли туристи приїжджають за красою нашого міста, музеями або за нашою нічною культурою. Але у нас є проблема з поведінкою меншості туристів", - зазначила мер.

Велика проблема для столиці - також кількість туристів. Якщо Флоренція приймає 14 мільйонів туристів на рік, а Барселона - 20 мільйонів туристів на рік, це вважається "занадто багато". При цьому Амстердам приймає 22 мільйони туристів на рік.

"Нам належить вирішити дві проблеми. Перша проблема - місто стає занадто дорогим. Це має наслідки для середнього класу. В Амстердамі дуже складно знайти будинок, крім як з найвищими доходами, тому наш середній клас - вчителі, поліцейські, працівники охорони здоров'я - виїжджають з міста. Потрібна соціальна стабільність і щоб люди з середнього або нижчого класу також відчували себе як вдома", - пояснила Фемке Хальсема.

Фото: Мер Амстердама Фемке Хальсема (wikipedia.org)

Друга проблема: люди, що живуть в Амстердамі, стають відчуженими, особливо в центрі міста, як і у Венеції. Необхідно знайти новий баланс комфортного проживання людей з Амстердама і в той же час приймати гостей з інших країн і туристів.

У майбутньому влада міста планує його ущільнити і побудувати нові райони з 70 тисячею будинків, у тому числі на воді.

"Не вітаємо людей, які приїжджають "відпочити від моралі"

"Ми любимо туристів. Чого ми не вітаємо, так це людей, які приїжджають сюди відпочити від моралі. Вони поводяться так, як не поводилися б удома. Люди, які приїжджають сюди, щоб "втратити мораль" - для нас проблема", - звернула увагу очільниця міста.

Фото: Багатьох туристів приваблює нічне життя в Амстердамі (pixabay.com)

На її думку, в цьому також винна влада країни і Амстердама, яка з великим ентузіазмом вітала економічну і туристичну діяльність, особливо після фінансової кризи 2008-2009 років.

"Амстердам має давню традицію бути дуже ліберальним і прогресивним. Ми були притулком для багатьох меншин і вільнодумних. В Амстердамі панує терпимість. Ми завжди стверджуємо, що каннабіс має бути легалізований, а проституція не повинна бути криміналізована. Це також частина історії Амстердама, якою ми дуже пишаємося", - зазначила Фемке Хальсема.

Однак культура наркотиків і проституція в Амстердамі стали рекламуватися на міжнародному рівні в останні 15 років. Цей імідж мер закликає виправити, а орієнтованість секс-підприємців на залучення людей з інших європейських міст вона вважає неприйнятною.

"Амстердам - місце, куди ви повинні їхати, якщо шукаєте красиві музеї, або хочете побачити андеграундну культуру, або якщо хочете відвідати наш Прайд", - запропонувала політик.

За словами Фемке Хальсеми, комерціалізація історичного центру міста витіснила нічні клуби, але це має бути місце, де збираються всі прогресивні та ліберальні рухи міста.

Фото: Туристів хочуть приваблювати культурою столиці (pixabay.com)

"У минулому це було традиційним місцем, де Амстердамський мейнстрім і андеграунд знаходять один одного. Я хочу повернути нетрадиційний Амстердам", - сказала політик.

Квартал червоних ліхтарів перенесуть і зроблять шикарним центром

В останні роки мер пропонувала змінити вигляд кварталу червоних ліхтарів - закривати вікна вздовж вулиць або взагалі перенести його в інший район.

"У минулому квартал червоних ліхтарів був безпечним робочим місцем для секс-працівників. Були амстердамці та гості з інших країн, які приїхали за жінками. Але тепер він приваблює безліч людей, які просто стоять перед вікнами і сміються над секс-працівниками. Я вважаю це порушенням їхніх прав людини", - зазначила Фемке Хальсема.

Фото: Квартал червоних ліхтарів (unsplash.com/gio-Ox)

Вона не прагне криміналізувати проституцію. При цьому мета змін - щоб жінки і трансгендери могли виконувати свою роботу в безпечних умовах і відповідно до прав людини.

"Ще одна проблема району червоних ліхтарів полягає в тому, що він створює занадто багато шуму і проблем для людей, які там живуть. І третя проблема в тому, що це змішується з організованою злочинністю", - додала вона.

Ідея про перенесення кварталу секс-послуг обговорюється владою вже кілька років. Мер надала міській раді 4 сценарії майбутнього проституції в Амстердамі.

"Вони вибрали еротичний центр. Є зацікавлені сторони, які хочуть зробити святковий еротичний центр. Мені завжди подобається проводити порівняння з Мулен Руж, де сексуальність - приємна і гарна частина повсякденного життя. Еротичний центр повинен мати якийсь статус, бути шикарним", - поділилася планами глава Амстердама.

Поки влада шукає місце в місті, де можна розмістити еротичний центр, багато людей виступають за те, щоб він не був на задвірках.

Туристам можуть заборонити відвідувати кав'ярні з канабісом

Зберігання канабісу до 5 грамів в Нідерландах декриміналізовано, ліцензованим "кав'ярням" дозволено продавати невелику кількість наркотику особам, старшим 18 років.

"Я вважаю, що канабіс потрібно легалізувати. Протягом довгого часу Нідерланди дуже ефективно розділяли ринки легких і сильних наркотиків. Але під впливом іноземних відвідувачів наш ринок каннабісу став величезним. Кількість кофішопів скоротилася, але попит на канабіс виріс", - описала мер ситуацію з легкими наркотиками.

Фото: Туристам можуть заборонити продавати канабіс в кофішопах (unsplash.com/marcus-loke)

Вона попросила міську раду тимчасово заборонити туристам відвідувати кав'ярні.

"Обговоримо у вересні. Я думаю, що міська рада не прийме мою пропозицію через міжнародну репутацію міста і тому, що вони дуже стурбовані тим, що всі ці туристи почнуть купувати його на вулицях. Туристи купують каннабіс в кав'ярнях, а допінг, кокаїн або щось іще купують на вулицях. Це одна з причин, з якої в Амстердам приїжджають туристи, що знаходяться на "відпочинку від моралі", - зазначила мер.

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