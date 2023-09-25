Украинской авиакомпании разрешили летать в аэропорты США: детали

Украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение совершать полеты в аэропорты США. Речь идет о международных рейсах из третьих стран.

Власти США одобрили работу четырех авиалайнеров Boeing 737-800 из флота SkyUp, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Украинская авиакомпания SkyUp получила сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129 и необходимые разрешения от Минтранса США, Администрации транспортной безопасности США и Федеральной авиационной администрации США для осуществления рейсов в американские города.

Теперь SkyUp может сотрудничать с авиакомпаниями США или других стран для перевозки пассажиров. Выполнять рейсы в США украинский перевозчик сможет на четырех самолетах Boeing 737-800 из своего флота, одобренных американскими властями.

"Ведем переговоры с авиакомпаниями, однако пока говорить о конкретных контрактах еще рано", – сообщили avianews.com в пресс-службе SkyUp.

Сертификат FAR129 позволяет украинскому перевозчику летать только на международных рейсах из США, но не предусматривает внутренних рейсов в США.

Арендовать самолеты SkyUp потенциально может компания American Airlines для выполнения рейсов из Хьюстона на мексиканский курорт Канкун или из Лос-Анджелеса в Мехико.

Украинская авиакомпания намерена получить аналогичный сертификат для работы в Канаде. Завершить процедуру SkyUp рассчитывает в ближайшее время.

До войны авиакомпания совершала внутренние рейсы по Украине, международные регулярные и чартерные рейсы. После 24 февраля 2022 года SkyUp полностью изменила формат своей работы и начала сдавать свои самолеты иностранным авиакомпаниям в мокрый лизинг – временную аренду вместе с экипажами.

В 2023 году SkyUp открыла дочернюю авиакомпанию в ЕС – SkyUp MT с регистрацией на Мальте. Это позволяет выполнять рейсы внутри ЕС без ограничений.

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