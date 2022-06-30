Активи туркомпанії TUI арештовані. Чи повернуть гроші клієнтам

Клієнти туроператора зможуть повернути кошти після того, як активи компанії будуть під контролем АРМА. Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна сказала голова державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар’яна Олеськів.

Напередодні СБУ заарештувала корпоративні права компанії TUI. Вона була пов'язана з російським мільярдером Олексієм Мордашовим, повідомляло РБК-Україна.



"Щодо повернення коштів, то спочатку всі активи компанії повинні бути передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). ДАРТ ініціює зустріч з представниками АРМА, на якій буде обговорено алгоритм повернення коштів українцям", — відзначила вона.



Якщо туристична компанія банкрутує, сьогодні гроші за тури українцям повертають тільки в судовому порядку. Через те, що процедура прописана недосконало, справи у судах затягуються на роки, сказала Голова Держтуризму.



Також під час дії воєнного стану "зависли" гроші клієнтів і інших компаній, які працюють в Україні цілком легально. Війна вважається форс-мажором, і сплачені кошти в більшості випадків не повертаються.

Втім, низка туроператорів вже пообіцяли, що після завершення війни та відкриття повітряного простору з туристами будуть укладати додаткові угоди до договорів на туристичне обслуговування.



З першої половини 2020 року в Україні розробляють новий Закон України "Про туризм". Там детальніше прописана процедура повернення коштів клієнтам і передбачене страхування туриста.



"Закон зараз прийнято в першому читанні, і він готується до прийняття в цілому. Закон регулює відповідальність туроператорів та турагентів перед туристом і нарешті має захистити права українців та гарантуватиме їм повернення коштів у випадку неплатоспроможності туроператора", — додала Мар'яна Олеськів.



У разі прийняття Верховною Радою цього закону має з’явитися дієвіший алгоритм того, як туристи будуть отримувати компенсацію коштів від туроператорів, якщо виникатимуть непередбачувані обставини, зауважила голова відомства.

Нагадаємо, в Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн.