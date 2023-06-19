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Не только очереди. Почему прием у врачей в Германии длится всего 7 минут

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Понедельник 19 июня 2023 11:43
Не только очереди. Почему прием у врачей в Германии длится всего 7 минут Фото: Прием у врача в Германии (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Украинцы в Германии нередко удивляются очередям к врачам: ожидание может составлять несколько месяцев. Но оказалось, что и сам визит к врачу тоже может длиться недолго. Средний прием врача в Германии длится всего 7,6 минут.

Такие данные обнародовали в исследовании Кембриджского университета, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на TheLocal.de.

24% работыбюрократия. Почему приемы у врачей длятся недолго

По данным опроса, проведенного компанией Infratest dimap, миллионы немцев недовольны коротким временем, которое они проводят на приеме у своих врачей. Более пятой части населения считают, что их врач не разрешил должным образом их проблемы, а среди пациентов в возрасте до 34 лет так думает каждый третий.

В Кембриджском университете выяснили, что в Германии на каждого пациента выделяется в среднем всего 7,6 минут – гораздо меньше, чем в других европейских странах. Одна из причин – бюрократия.

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"Индекс бюрократии Национальной ассоциации врачей общего медицинского страхования за 2020 год показал, что бюрократия занимает 61 рабочий день в год, что эквивалентно 24% рабочего времени", – пишет издание.

Не только очереди. Почему прием у врачей в Германии длится всего 7 минутФото: В Германии на каждого пациента выделяется в среднем всего 7,6 минут – гораздо меньше, чем в других европейских странах (unsplash.com)

Бывший глава Экспертной группы по здравоохранению Фердинанд Герлах анализировал этот вопрос на протяжении многих лет и говорит, что немцы слишком часто посещают врачей и часто по "неподходящим причинам". Система, которая стимулирует записывать пациентов ежеквартально и позволяет выбирать любого врача, способствует этой проблеме. И в результате пациенты часто обращаются к "неправильным" специалистам и получают ненужное или неадекватное лечение, говорит он.

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах отмечает, что пациентам нужно уделять достаточно времени, и что "разговоры о медицине" - это не роскошь, а необходимость для лучшего медицинского обслуживания.

Врач общей практики во Флерсхайме Штефан Граафен говорит, что иногда ему удается пообщаться с более чем 50 пациентами в день, и он хотел бы уделять им больше времени. Но это усложняется дополнительными двумя часами бюрократии: каждый день после консультаций ему нужно заполнять множество бумаг.

Напомним, более миллиона украинцев вместе с временной защитой в Германии получили доступ к немецкой системе здравоохранения. Многих поразили очереди к врачам по сравнению с украинскими медицинскими учреждениями. Мы писали, за что украинцы критикуют и хвалят медицину в Германии.

Также юрист рассказала РБК-Украина, что нужно знать о медицинском страховании беженцев в Европе.

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