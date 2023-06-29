7000 гривен ежемесячно. Кто из украинцев получит новые выплаты в Польше

В Польше утвердили новые суммы ежемесячных выплат на детей – 800 злотых (7189 грн). Соответствующее решение Совет министров принял 27 июня.

Помощь выплачивается на каждого ребенка вне зависимости от дохода семьи и гражданства родителей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Программа помощи семьям искоренила бедность в Польше

Проект повышения выплат "500+" до "800+" подписал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, это увеличит возможность всех детей посещать внешкольные занятия, дополнительные кружки танцев и музыки, спортивные мероприятия и отдыхать на каникулах.

Программу помощи семьям польское правительство ввело в 2016 году. Выплаты помогли побороть бедность в Польше.

"Есть рейтинги, что мы в первой четверке, в первой шестерке стран, которые могут похвастаться ликвидацией бедности", – добавил премьер.

Новые суммы выплат начнут начислять с 1 января 2024 года. Впрочем, на банковские карты деньги могут поступать с задержкой до 29 февраля 2024 года. В пояснительной записке указывается, что такая задержка будет связана с введением технического регламента, чтобы Управление социального страхования ZUS успевало рассматривать все дела.

Фото: Площадь в Кракове (unsplash.com//jacek-dylag)

В 2024 году право на выплаты получат около 7 млн детей в Польше. В бюджете страны на это предусмотрены расходы в 24 млрд злотых.

Кто из украинцев получит новые выплаты в 2024 году

Украинские граждане могут получить выплаты на находящихся с ними детей в Польше – это касается и беженцев, и людей, приехавших до войны. Условия подачи заявки украинцами указаны на сайте ZUS:

лицо является гражданином Украины или супругом гражданина Украины;

пребывание в Польше легальное;

у человека есть на попечении ребенок до 18 лет, который имеет украинское гражданство и приехал из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями;

у человека есть на попечении ребенок, который родился в Польше от матери, которая является гражданкой Украины, и пребывание которой в Польше является законным.

Выплаты производятся только за период, который ребенок находится в Польше.

Фото: Украинские дети в Польше (gettyimages.com)

Как подать заявку на помощь "800+"

Родителям детей, уже получающих помощь "500+", дополнительного заявления подавать не нужно. Для того чтобы подать новое заявление ZUS, нужно иметь:

номера PESEL – взрослого заявителя и ребенка;

адрес электронной почты;

польский номер телефона;

банковский счет в Польше.

Заявку на выплаты 500+ на украинском языке можно подать через платформу электронных услуг ZUS, портал Emp@tia или банк.

При выезде из Польши выплаты приостанавливаются, нередко их аннулируют даже при отсутствии одного из родителей в Польше менее 30 дней.

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