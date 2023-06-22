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Выплаты аннулируют. Украинцы в Польше продолжают терять статус UKR

Новина українською →
Четверг 22 июня 2023 08:30
Выплаты аннулируют. Украинцы в Польше продолжают терять статус UKR Фото: Оформление статуса временной защиты в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Польше продолжают жаловаться на необоснованное лишение статуса UKR – временной защиты вместе со льготами и выплатами. Такие многочисленные обращения поступают в Офис польского омбудсмена.

Местные органы власти указали новые проблемы, с которыми сталкиваются при обновлении статуса беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

В каких случаях украинцы теряют статус временной защиты

Украинцы жалуются на потерю статуса UKR и предоставляемых им льгот уже много месяцев. Многочисленные жалобы поступают в Офис омбудсмена. Граждане Украины указывают, что не превышали установленный срок выезда из Польши в 30 дней, но по возвращении обнаруживали, что их льготы аннулированы. Речь идет о социальных выплатах от государства и бесплатной медицине.

В связи с массовыми случаями в офисе омбудсмена направили обращение к уполномоченному правительства Польши по вопросам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру. В этом первом обращении были указаны причины, почему украинцы теряли статус UKR. В частности, проблема заключалась в том, что польские пограничники регистрировали дату выезда украинцев из Польши, но не вносили в базу данных дату возвращения.

Второй причиной указывалась процедура повторного предоставления статуса вместо возобновления утраченного. Соответственно, беженцы теряли выплаты за период, пока статус не действовал.

На обращение, направленное в марте, офис омбудсмена ответа не получил.

Выплаты аннулируют. Украинцы в Польше продолжают терять статус UKR

Фото: Управление социального страхования ZUS (facebook.com/Arodowiskowy-Dom-Samopomoc)

Какие новые проблемы обнаружили в связи с аннуляцией статуса украинских беженцев

Офис Уполномоченного по правам человека в Польше подготовил повторное обращение к власти, в котором просит навести порядок и стандартизировать процедуру восстановления статуса местными органами власти.

"В офисы Уполномоченного по правам человека продолжают поступать жалобы о потере статуса UKR, а также объяснения органов городской власти, которые указывают на выявленные ими дальнейшие проблемы. Одной из них является требование при изменении данных в реестре PESEL вводить только одну дату, то есть "дату изменения", – говорится в обращении.

При восстановлении статуса UKR нет требования вписывать дату возвращения в Польшу или другую дату, определяющую период временной защиты лица.

"Органы местного самоуправления не получили указаний, какую дату вписывать при внесении изменений в реестр PESEL. Практика в этом отношении разная – одни органы местного самоуправления указывают дату изменений, когда они получили заявление от лица, другие – когда лицо въехало в Польшу, уехало и потеряло статус UKR или дату первоначального присвоения номера PESEL со статусом UKR", – отмечается в обращении омбудсмена.

Выплаты аннулируют. Украинцы в Польше продолжают терять статус UKRФото: На границе Польши могут не указать дату возвращения (twitter.com/Straz_Graniczna)

Уполномоченного правительства Павла Шефернакера еще раз призывают решить указанные ранее проблемы и объяснить, на каких основаниях польское Управление социального страхования (ZUS) прекращает выплаты беженцам из Украины. Также – какие организации, кроме Пограничной службы, имеют доступ к реестру граждан Украины со статусом UKR.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше рассказали, при каких условиях вернутся домой.

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