До 600 євро на місяць. Що треба знати про виплати українцям в Естонії

Українці, які через війну виїхали до Естонії, мають право на фінансові виплати від цієї держави. Цікаво, що українські біженці, які отримали тимчасовий захист в Естонії, мають право на ті ж пільги та надбавки, що і резиденти країни.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, на які виплати можна розраховувати українцям з дітьми в Естонії.

Естонія приймає всіх дітей з України без паспортів

"Українських дітей, які прибувають до Естонії, зустрічають з плюшевим ведмедиком на кордоні. Естонія приймає всіх дітей з України, незалежно від того, чи є у них проїзні документи. Після в'їзду в країну їх мати або батько повинні звернутися в Посольство України в Естонії. Там внесуть дані дитини в паспорт батька або видадуть сертифікат з особистими даними дитини", — пишуть на сайті MC.today.

В Естонії можна розраховувати на дитячу допомогу з моменту народження до досягнення 16-річного віку.

Розмір дитячої допомоги становить 60 євро на першу і другу дитину в сім'ї та 100 євро - на третю і наступних дітей. Починаючи з третьої дитини багатодітній сім'ї виплачується допомога в розмірі 300 євро на місяць, а з сьомої дитини - 400 євро на місяць.

Фото: Дорослим і дітям біженців надають безкоштовний проїзд у транспорті (unsplash.com)

Батькам, які прибули до Естонії з дитиною молодше півтора року, виплачується батьківська компенсація - 584 євро на місяць за період до 545 днів. Точне число днів батьківської компенсації залежить від віку дитини та початку дії посвідки на проживання батьків.

Зверніть увагу. Перш ніж подавати заяву на допомогу (пільги), потрібно запросити тимчасовий захист, отримати посвідку на проживання та естонський особистий ідентифікаційний код в пункті прийому біженців або в службі Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA).

Житло і транспорт для біженців в Естонії: що потрібно знати

Крім виплат, для українців, які рятуються від війни, в Естонії передбачено:

визначення місця розміщення і транспорт до нього;

триразове харчування в місці розміщення;

оформлення карти для безкоштовного проїзду в громадському транспорті (дійсна в автобусах, трамваях, тролейбусах і поїздах країни);

реєстрація при необхідності в місці в дитячому садку і школі;

експрес-тестування на Covid-19;

забезпечення предметами першої необхідності (наприклад, засобами гігієни та іншими необхідними речами);

надання інформації про можливості отримання соціальної допомоги.

Варто врахувати. Місць для безкоштовного розміщення і тим більше з триразовим харчуванням в країні залишилося не так багато. Судячи з відгуків українців, які приїхали в країну, варто перш за все дізнатися про можливість розміщення у знайомих - у якості резервного варіанту. З іншого боку, на відміну від сусідніх країн, в Естонію приїжджає не так багато українців: на хороші умови розміщення все ще можна розраховувати.

Пункти прийому біженців

Tallinn: Niine 2 (8:15 – 17:00, з понеділка по п'ятницю), +372 600 0677 (9-17) Pärnu: Pikk 18 (24/7), +372 5349 9911 (24/7) Tartu: Riia 179a (24/7) +372 53 770 588

Сайт - pagulasabi.ee.

Консультацію і допомогу можна отримати в Таллінні в офісі Ради біженців Естонії: вулиця Ліівалайя, 28. Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17: 00. Телефон :+ 372 58811311.

Сайт: pagulasabi.ee.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі з'являться нові виплати для українців.

Також у Чехії припинять деякі виплати біженцям.