500 вопросов. Украинцы в Польше смогут обращаться в ЦПАУ дистанционно

Украинские беженцы в Польше могут получить дистанционный доступ к административным услугам в Украине. Для этого в Гданьске запускают сервис "виртуального администратора".

Украинцы смогут решать разные дела в Украине онлайн, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Гданьск принял рекордное количество беженцев из Украины наравне с Варшавой и Краковом. В 2022 году в городе зарегистрировали около 160 тысяч граждан Украины. Каждый пятый житель города сейчас – украинец.

Граждане Украины, которые находятся в Гданьске, теперь смогут решать разные официальные дела, общаясь онлайн с чиновниками из Львова.

Услугу "виртуального администратора" начали предоставлять в пункте "Gdansk Pomaga Ukrainie" (ул. Karmelickа 1). Проект сотрудничества с Львовским горсоветом осуществляет Fundacjа Gdańskа при финансовой поддержке ЮНИСЕФ.

"Гражданам Украины, проживающим в Гданьске, нужно решать разные официальные дела, в сети есть много объявлений о платной помощи. Поэтому мы создаем такой официальный офис, где каждый украинец сможет бесплатно воспользоваться помощью чиновника и консультанта на родине", – рассказала координатор Йоанна Лукас.

Чиновники в Украине будут предоставлять консультации и помощь в оформлении и подаче документов онлайн по более чем 500 разным вопросам. Среди таких: оформление паспорта, вопросы недвижимости в Украине, детские выплаты, восстановление утраченных документов.

Для того чтобы получить услугу, следует позвонить по телефону 500 218 337 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00). Сотрудник инфолинии договорится о консультации украинца с сотрудником украинского Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ), указав город, которого касается дело.

Консультации онлайн будут проходить в помещении пункта "Gdańsk Pomaga Ukrainie" в среду (14.00-18.00) и четверг (10.00-14.00).

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше массово теряют статус UKR.

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