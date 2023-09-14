До 500 пассажиров в день. Когда запустят новый поезд в столицу Польши из Украины

Запуск поезда в Варшаву со станции Рава-Русская планируется осенью 2023 года. Это будет альтернативное сообщение с польской столицей из Украины.

Поезд будет ежедневно перевозить до 500 пассажиров в обоих направлениях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Железнодорожный пункт пропуска Рава-Русская более 20 лет не работал. В прошлом году правительство поручило компании восстановить его и запустить новый поезд, сообщил глава "УЗ" Евгений Лященко.

"Поезд Рава-Русская – Варшава – это альтернативное железнодорожное сообщение со столицей Польши. Этот поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в обоих направлениях. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов", – отметил он.

До станции Рава-Русская от границы проложен путь европейского стандарта 1435 мм. Участок 8,4 км до украинской станции возобновила "Укрзализныця". Также отреставрировали вокзал на станции "Рава-Русская".

В начале лета польская железнодорожная компания SKPL получила разрешение польской стороны на выполнение рейсов по маршруту Варшава Всходня – Гребенное на границе с Украиной и далее до станции Рава-Русская во Львовской области.

Фото: Новый железнодорожный маршрут из Варшавы в Украину (facebook.com/MinInfra.UA)

Также в "Укрзализныце" ожидают от польской стороны согласования на запуск нового маршрута поезда между Киевом и Варшавой, который сформирован из вагонов стандартного для Украины габарита. В мае этот поезд совершил тестовое курсирование в столицу Польши. Это позволит увеличить количество мест на маршруте в 2-3 раза.

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