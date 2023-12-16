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50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в Буковеле

Суббота 16 декабря 2023 08:35
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50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в Буковеле Фото: Отдых в Буковеле зимой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Антон Тараненко

Курорт Буковельотличный вариант локации для ценителей зимнего отдыха. Здесь есть не только дорогие, но и доступные по цене отели. В Буковеле можно насладиться катанием на лыжах, сноуборде или санках на трассах разного уровня сложности, восстановиться в спа или просто полюбоваться заснеженными Карпатами.

Специально для РБК-Украина актуальные цены на недельный отдых в Буковеле анализирует эксперт по недвижимости и туризму, основатель международной девелоперской компании ANTA Group Антон Тараненко.

Неделя в Буковеле: бюджетное и премиальное жилье

Буковель – самый большой горнолыжный курорт Украины. Его отличает современная инфраструктура: подъемники, доступный прокат снаряжения, спортивные площадки и хорошие условия для отдыха и развлечений. Можно посетить спа-центры, рестораны и кафе с украинской и европейской кухней.

Курорт находится в живописном месте, окруженном горными лесами с чистым воздухом.

Несмотря на распространенное мнение о том, что Буковель – исключительно дорогой курорт, здесь есть разнообразные варианты цен на отдых: от бюджетных до дорогих отелей, говорит Антон Тараненко.

50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в БуковелеСтоимость недели отдыха для двоих в отелях на курорте Буковель на даты с 20 по 27 декабря:

Самый дешевый вариант отдыха в Буковеле – размещение в мини-гостиницах. Например, "Прелуки", расположенный в центральной части села Поляница. Там двухместный номер "стандарт" стоит 10 400 грн за 7 ночей. На территории отеля есть сауна. Расстояние до горнолыжных подъемников – 3 километра, приводит пример эксперт.

50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в Буковеле

В отеле уровня 3 звезды Milli&Jon SPA стандартный номер на двоих без завтрака – 13 850 грн за неделю проживания за двоих. На территории обустроены помещения для хранения лыж, зона для барбекю, бесплатная собственная парковка, ресторан и бар. Также гости могут поплавать в закрытом бассейне.

50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в Буковеле Мини-гостиница с видом на горы "Панорама гор" предлагает проживание в улучшенном двухместном номере с балконом за 22 800 грн за 7 ночей на двоих. Дизайн номера выполнен в загородном стиле из экологичной карпатской древесины, со всеми удобствами.

К услугам гостей прокат лыжного снаряжения и велосипедов. Горнолыжный подъемник "Витяг 2" расположен всего в 900 метрах, описывает предложения отеля Антон Тараненко.

50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в Буковеле

В 3-звездочном отеле "Підгір'я" буквально в 1 километре от горнолыжного подъемника улучшенный номер "полулюкс" для двоих будет стоить 26 250 грн за 7 дней. Завтрак включен в цену. К услугам гостей – сауна, бассейн и спа-центр.

50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в БуковелеВ отеле премиум-класса Helios стандартный номер стоит 6 557 грн за одну ночь. За 7 дней прибывания – 45 900 грн. За такой же номер, но с видом на горы, стоимость установлена на уровне 48 200 грн.

В стоимость проживания входит завтрак, спа-зона, детская комната и парковочное место. Гости могут воспользоваться оздоровительным спа-центром с закрытым бассейном, сауной и гидромассажной ванной, где есть барбекю. Отель расположен в 5 минутах ходьбы от подъемников.

50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в Буковеле

Эко-гостиница Didukh уровня 4 звезды предлагает размещение в номере категории Superior за 52 000 грн за неделю на двоих. За эту сумму вы неделю будете проживать в номере площадью 23-27 м2 с двуспальной кроватью, рабочей зоной, сейфом, телевизором, минибаром, системой климат-контроля, ванной комнатой и террасой с видом на горы.

Завтрак входит в стоимость. Отель расположен в 2,5 км от центра Буковеля посреди гор и леса.

50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в БуковелеВ новом четырехзвездочном горнолыжном отеле Ribas Karpaty недельный отдых будет стоить 58 800 грн в номере "стандарт" и 88 800 грн – в номере "люкс".

Отель расположен в селе Поляница в двух минутах ходьбы от первого подъемника. Из окон отеля открывается вид на горы, лес и реку Прутец. В стоимость включены завтраки, лыжная комната с персональным шкафчиком и подогревом для обуви, а также (римская и финская сауны, бассейн, джакузи).

50 тысяч в неделю. Во сколько обойдется зимний отдых в Буковеле

В 5-звездочном отеле Radisson Blu Resort Bukovel номер Superior с балконом стоит 14100 за ночь проживания. К услугам гостей – спа-центр, закрытый бассейн, сауна и тренажерный зал. Рядом с гостиницей расположен горнолыжный подъемник № 7. На территории отеля работает турецкая баня, массажный кабинет, салон красоты и солярий.

Отметим, зимний отдых в Карпатах в этом году недешевый из-за высокого спроса. Люди соскучились по катанию на склонах, потому что прошлая зима была малоснежная. Высокие цены – традиционно на Новый год. Мы писали, сколько стоит отпуск на Новый год в Карпатах.

Тем временем около 70-75% украинцев рассматривают отпуск как спокойный период, состоящий из прогулок, оздоровления, медитации и других аспектов восстановления, особенно в условиях войны. Стало известно, как украинцы планируют отдых во время войны.

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