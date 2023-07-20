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До 4500 гривен. За какие нарушения штрафуют велосипедистов в Польше

Фото: Езда на велосипеде (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы в Польше летом чаще пользуются велосипедами, потому что для этого создана качественная инфраструктура. Но многие велосипедисты ежедневно нарушают правила дорожного движения, даже не осознавая этого.

За что в Польше могут оштрафовать человека за рулем велосипеда, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inpoland.net.pl.

Польская полиция не часто проверяет велосипедистов, но правила все равно необходимо соблюдать. Существуют требования к оснащению "железных коней". Если езда в шлеме не обязательна, то техническое состояние велосипедов должно соответствовать нормам.

В частности, для велосипедов обязательно такое оборудование:

  • спереди – по меньшей мере один селективный габаритный фонарь белого или желтого цвета (может быть мигающим);
  • сзади – по меньшей мере один (не треугольный) красный световозвращатель и по меньшей мере один красный габаритный фонарь (может быть мигающим);
  • по крайней мере один эффективно работающий тормоз;
  • звонок или другой предупреждающий сигнал с пронзительным звуком.

Следует учитывать, что использовать габаритные огни обязательно только во время движения в темное время суток. Днем это не обязательно.

Фото: Велосипеды в Европе (pixabay.com)

Так что велосипедистов, которых остановят за рулем без света в сумерках, могут оштрафовать на сумму от 20 до 500 злотых (185-4622 грн).

Напомним, мы писали, чтов Польше штрафуют сборщиков грибов и ягод в лесу.

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