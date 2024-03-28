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400 рейсов перед праздником. Европейская авиакомпания отменяет полеты из-за забастовки

Фото: Самолеты авиакомпании Austrian Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авиакомпания Austrian Airlines отменяет более 400 рейсов из-за забастовки летного экипажа, которая продлится 28-29 марта в течение 36 часов. Это повлияет на 50 тысяч пассажиров.

Перевозчик обещает перенести бронирование или вернуть деньги за отмененные рейсы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу авиакомпании.

За несколько дней до пасхальных выходных летный экипаж Austrian Airlines объявил забастовку, которая продлится 28 марта и на следующий день до 12:00. Спор касается оплаты труда для пилотов и бортпроводников.

В компании сообщили, что информируют 50 тысяч пострадавших пассажиров и просят их проверять статус рейса на сайте компании.

"Все пассажиры будут перебронированы на следующий возможный рейс. Вы можете перебронировать рейс, отменить рейс и получить возврат денег. С выходных можно также бесплатно перезабронировать или отменить рейс на нашем сайте на рейсах Lufthansa Group Airlines", – сообщают в компании.

Авиакомпания Austrian Airlines входит в группу Lufthansa. Немецкая авиакомпания также была вынуждена отменить тысячи рейсов за последние месяцы из-за забастовок сотрудников.

Напомним, недавно из-за забастовки бортпроводников авиакомпании Lufthansa и дочерней компании Cityline пострадали десятки тысяч пассажиров.

Также в марте в Германии бастовали сотрудники 11 аэропортов, через почти 100 тысяч пассажиров пришлось переносить свои рейсы.

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