Авиарейсы отменены. В Германии началась масштабная забастовка в аэропортах
В Германии началась забастовка работников шести аэропортов, из-за чего могут быть отменены сотни рейсов рейсов. 15 марта будут бастовать сотрудники других немецких аэропортов.
Перенести свои рейсы придется 90 тысячам пассажиров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
14 марта в аэропортах Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Карлсруэ, Мюнхена и Кельна остановили свою работу сотрудники наземных служб. 15 марта к забастовке присоединятся работники аэропортов Дрездена, Ганновера, Лейпцига, Дортмунда и Веце.
В Берлине, Гамбурге и Штутгарте бастуют контролеры пассажиров, сотрудники, отвечающие за проверку персонала и товаров, контролеры грузов и работники сферы обслуживания. В Мюнхене прекратили работу контролеры грузов, товаров и персонала, в Карлсруэ и Кельне – только сотрудники, проверяющие пассажиров.
На сайтах аэропортов Берлина, Штутгарта и Гамбурга пассажирам сообщили о невозможности пассажирских авиарейсов. В Кельне большинство авиарейсов аннулированы, в Карлсруэ отменены или перенаправлены все вылеты.
По оценкам ассоциации аэропортов ADV, может быть отменено более 580 рейсов, а 90 тысячам пассажиров придется перенести свои путешествия.
Забастовку организует профсоюз Ver.di, требующий повышения зарплаты на 12,5% для 25 тысяч работников наземного персонала авиаконцерна Lufthansa.
Напомним, мы писали, что на днях в Германии бастовали бортпроводники Lufthansa. Из-за этого отменили рейсы в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.
Также на прошлой неделе в Германии бастовали машинисты железнодорожной компании Deutsche Bahn и наземные работники авиакомпании Lufthansa.
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