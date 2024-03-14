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Авиарейсы отменены. В Германии началась масштабная забастовка в аэропортах

Германия, Берлин, Четверг 14 марта 2024 15:05
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Авиарейсы отменены. В Германии началась масштабная забастовка в аэропортах Фото: Забастовка в аэропорту Берлина (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии началась забастовка работников шести аэропортов, из-за чего могут быть отменены сотни рейсов рейсов. 15 марта будут бастовать сотрудники других немецких аэропортов.

Перенести свои рейсы придется 90 тысячам пассажиров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

14 марта в аэропортах Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Карлсруэ, Мюнхена и Кельна остановили свою работу сотрудники наземных служб. 15 марта к забастовке присоединятся работники аэропортов Дрездена, Ганновера, Лейпцига, Дортмунда и Веце.

В Берлине, Гамбурге и Штутгарте бастуют контролеры пассажиров, сотрудники, отвечающие за проверку персонала и товаров, контролеры грузов и работники сферы обслуживания. В Мюнхене прекратили работу контролеры грузов, товаров и персонала, в Карлсруэ и Кельне – только сотрудники, проверяющие пассажиров.

На сайтах аэропортов Берлина, Штутгарта и Гамбурга пассажирам сообщили о невозможности пассажирских авиарейсов. В Кельне большинство авиарейсов аннулированы, в Карлсруэ отменены или перенаправлены все вылеты.

По оценкам ассоциации аэропортов ADV, может быть отменено более 580 рейсов, а 90 тысячам пассажиров придется перенести свои путешествия.

Забастовку организует профсоюз Ver.di, требующий повышения зарплаты на 12,5% для 25 тысяч работников наземного персонала авиаконцерна Lufthansa.

Напомним, мы писали, что на днях в Германии бастовали бортпроводники Lufthansa. Из-за этого отменили рейсы в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Также на прошлой неделе в Германии бастовали машинисты железнодорожной компании Deutsche Bahn и наземные работники авиакомпании Lufthansa.

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