25% британців хочуть виселити українських біженців. Чи правда це

Російська пропаганда, здається, складає фейки про що завгодно. Поширеною темою дезінформації в останні тижні стала дискредитація українських біженців в Європі.

Наприклад, ЗМІ країни-окупанта заявляють, що багато британських сімей нібито вже дуже шкодують про те, що прийняли у себе українців. У мережі стала поширюватися інформація про те, що більше 25% британських господарів хочуть виселити своїх українських гостей через шість місяців війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна. В Euronews перевірили ці твердження.

Скільки українців приїхало до Британії за півроку

В опитуванні Управління національної статистики Великобританії (ONS) взяли участь понад 7000 сімей, які приєдналися до програми британського уряду "Homes for Ukraine".

Програма, запущена у березні 2022 року, дозволяє українським сім'ям, які рятуються від російського вторгнення, приїхати до Великої Британії. Це можна зробити, якщо у них є призначений волонтер або спонсор і той може надати відповідне житло. До кінця липня до Великої Британії за такою програмою прибуло понад 100 000 осіб з України.

Що думають про українських біженців господарі будинків

Згідно з опитуванням ONS, 25% респондентів відповіли, що мають намір розмістити біженців на шість місяців або менше, а 37% заявили, що готові розмістити сім'ї на один рік або довше.

"Опитування не враховують і не згадують, скільки господарів з Великої Британії втомилися жити з українськими біженцями або хотіли б їх вислати назад", — пишуть у публікації.

Фото: Опитування в Британії насправді говорить про підтримку українців, а не про виселення їх з будинків (Getty Images)

Фактично 30% нинішніх або попередніх спонсорів заявили, що зростання вартості життя значно вплинуло на їх здатність надавати підтримку в рамках цієї схеми. З тих, хто планував надати житло на термін від шести місяців до одного року, 70% респондентів заявили, що продовження щомісячних державних виплат спонукає їх приймати біженців на більш тривалий термін.

"Представник ONS підтвердив Euronews, що формулювання російських ЗМІ не відповідало тому, що показало опитування. ONS запитували господарів, що спонукало їх подати заявку за схемою "Homes for Ukraine". І величезна кількість – 94% – відповіли, що хочуть допомогти людям, які тікають із зони бойових дій", — підкреслили в коментарі виданню.

"До українців у Британії – інтерес колосальний"

З початком війни Росії проти України у Великій Британії з'явився величезний запит на прийом біженців. Ініціатива допомогти та надати всіляке сприяння виходить від самих британців, говорить РБК-Україна Людмила Анікєєва, яка живе в країні три роки.

Фото: 70% опитаних заявили, що продовження щомісячних державних виплат спонукає їх приймати біженців на більш тривалий термін (unsplash.com)

"Спочатку правила прийому українців були досить суворими, але пізніше все значно спростили. Але цього було недостатньо. Адже навіть коли знаходилися охочі прийняти у себе вдома українців, заявки обробляли дуже довго, комусь відмовляли в праві в'їзду. Зрушити питання допоміг галас у ЗМІ. Самі британці писали купу запитів чиновникам, просили прискорити процес, і це реально допомогло", — говорить вона.

За словами українки, їй самій періодично приходять запити від журналістів про те, щоб висвітлити проблеми, з якими стикаються українці при в'їзді. Це також сприяє тому, щоб питання вирішувалися швидше, а місцеві чиновники прогнозують ще більше спрощення правил.

"До українців тут інтерес колосальний. Цікаво також, що самі британці відчувають необхідність допомагати, і це теж дуже радує", — ділиться Анікеєва.

Зазначимо, у Великій Британії деякі українські біженці стикаються з шахрайством.

Також ми писали, як змінилося ставлення Європи до біженців з України через півроку війни.